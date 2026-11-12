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Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Napoli'de taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Noa Lang için Galatasaray ve Genoa devreye girdi. Hollandalı futbolcunun ocak ayında ayrılığına sıcak bakan İtalyan ekibinin, bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Napoli'de forma giyen Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

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Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Hollandalı futbolcu, Porto deplasmanında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrası sahadan tribündeki taraftarları selamlamadan ayrılarak tepkilerin odağı haline gelmişti.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Son olarak oynanan Lazio maçında ise takımın en etkili isimlerinden olan yıldız oyuncu, içeri çevirdiği topla Pedraza'nın golü kendi kalesine atmasına sebep olmuştu.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Bu golün ardından Noa Lang, taraftarlara dönerek ellerini kulaklarına götürmüştü.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

İtalyan basınına göre bu hareketin ardından Noa Lang ve taraftarlar arasındaki ilişki büyük ölçüde koptu.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Maçın ardından yıldız oyuncu, ağır tezahüratlar eşliğinde sahadan ilk ayrılan isim olmuştu.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Napoli'ye yakın kaynaklar bu gelişmelerin ardından kulübün ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini ve bonservisinde indirime gideceğini belirtti.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Yıldız oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerin başında Galatasaray geliyor.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Transferde Galatasaray'ın en büyük rakibinin Genoa olduğu dile getirildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Ajax ve Atalanta'da bulunuyor.

Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Napoli'nin yıldız oyuncuyu 15-20 milyon euro arasında bir ücrete satmayı kabul edebileceği belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon euro olan Noa Lang'ın Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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