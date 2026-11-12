Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi

Napoli'de taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Noa Lang için Galatasaray ve Genoa devreye girdi. Hollandalı futbolcunun ocak ayında ayrılığına sıcak bakan İtalyan ekibinin, bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...