Noa Lang için Galatasaray ve Genoa yarışı! Napoli'den bonservis indirimi
Napoli'de taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Noa Lang için Galatasaray ve Genoa devreye girdi. Hollandalı futbolcunun ocak ayında ayrılığına sıcak bakan İtalyan ekibinin, bonservis bedelinde indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...
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Napoli'de forma giyen Noa Lang ile taraftarlar arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.