İtalyan ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor katmak istediği belirtilirken, Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta'dan dikkat çeken bir transfer önerisi geldi.
Tuttomercatoweb radyosuna konuşan Nicola Penta, Juventus'un eski günlerine dönmek istiyorsa Victor Osimhen gibi üst düzey bir golcüye yatırım yapması gerektiğini savundu.
İtalyan futbol adamı, siyah-beyazlıların ocak ayında transfer bütçesinin tamamını Nijeryalı yıldız için kullanabileceğini dile getirdi.
"TÜM PARAYI OSIMHEN'E HARCADIM"
Juventus'un ocak ayındaki önceliğinin bir santrfor transferi olduğunu belirten Penta, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat ve taksitleri içeren bir teklif yapılabileceğini ifade etti.
Penta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrfor olduğu açık. Ben ocak ayında tüm parayı, belki de Juventus'a gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."
KOLO MUANI'Yİ ELEŞTİRDİ
Nicola Penta, Juventus'un hücum hattındaki alternatiflerinden Randal Kolo Muani hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Fransız futbolcunun Osimhen tarzında bir santrfor olmadığını savunan Penta, oyuncunun gol yollarındaki performansına yönelik eleştirilerde bulundu.
Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli.
Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Şu anda tamamen kafası karışmış durumda." dedi.