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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, İtalyan devinin Victor Osimhen'le ilgilendiğini doğrulayarak Torino ekibinin Nijeryalı yıldız için yapabileceği teklifi açıkladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinden Juventus'un gündeminde yer almaya devam ediyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor katmak istediği belirtilirken, Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta'dan dikkat çeken bir transfer önerisi geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Tuttomercatoweb radyosuna konuşan Nicola Penta, Juventus'un eski günlerine dönmek istiyorsa Victor Osimhen gibi üst düzey bir golcüye yatırım yapması gerektiğini savundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

İtalyan futbol adamı, siyah-beyazlıların ocak ayında transfer bütçesinin tamamını Nijeryalı yıldız için kullanabileceğini dile getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

"TÜM PARAYI OSIMHEN'E HARCADIM"

Juventus'un ocak ayındaki önceliğinin bir santrfor transferi olduğunu belirten Penta, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat ve taksitleri içeren bir teklif yapılabileceğini ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Penta, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Juventus'un gerçek hedefinin ocak ayında bir santrfor olduğu açık. Ben ocak ayında tüm parayı, belki de Juventus'a gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

KOLO MUANI'Yİ ELEŞTİRDİ

Nicola Penta, Juventus'un hücum hattındaki alternatiflerinden Randal Kolo Muani hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Fransız futbolcunun Osimhen tarzında bir santrfor olmadığını savunan Penta, oyuncunun gol yollarındaki performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Penta, "Bugün Juventus gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Şu anda tamamen kafası karışmış durumda." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Juventus'un Osimhen için yapacağı teklifi duyurdu!

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#Kolo Muani #Juventus #Victor Osimhen #Galatasaray
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