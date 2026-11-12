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Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'u kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, milli aranın ardından harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Rus yıldızın sözleşmesini iyileştirerek serbest kalma bedelini yeniden düzenlemeyi hedefliyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sonra bir yıldız daha doğdu. Sezon başında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Batrakov, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Avrupa devlerinin ilgisini çeken 21 yaşındaki Rus futbolcu scout ekiplerini peşine taktı. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray yönetimi de önlem almak için harekete geçiyor.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi gözden geçirilecek.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

SICAK BAKIYOR

İlk iş olarak Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a davet edilmişti. Kuzmichev de yaptığı açıklamada Galatasaray yönetiminin kendisini İstanbul'a davet ettiğini ve görüşme yapacaklarını ifade etmişti.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Milli aradan sonra İstanbul'a gelecek olan Kuzmichev hem Aston Villa maçını tribünden seyredecek hem de Galatasaray yönetimiyle yeni bir sözleşme için görüşmelere başlayacak. Yapılacak görüşmelerde hem Batrakov'a zam teklif edilecek, hem de serbest kalma maddesi güncellenecek.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

RUSYA'DA EN BÜYÜK GÖZDE

Batrakov'un sergilediği performans ülkesinde de büyük bir ilgi ve mutlulukla takip ediliyor. Rusya Mlli Takımı'na katılan Batrakov, burada en fazla ilgi gösterilen isim oldu.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Takım arkadaşları bile Batrokov'a "Türk" ya da "Sultan" diye seslenirken, attığı her adım yakından takip ediliyor.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Aleksey Batrakov bir yandan İngilizce dersleri alırken, bir yandan da Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Batrakov'un menajeri Kuzmichev yaptığı açıklamada, "Aleksey Türkçe öğrenmek istiyor. İleride Türkçe konuşmak istiyor" ifadelerini kullanarak oyuncunun Türkiye'de gelecek planları yaptığı ifade etti.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Batrakov için sözleşme hamlesi! Serbest kalma maddesi değişiyor

Aleksey Batrakov, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 13 maçta takımına 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

#Aleksey Batrakov #Victor Osimhen #Lokomotiv Moskova #Aston Villa #Galatasaray
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