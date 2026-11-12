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Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını şekillendiren Galatasaray'da yıldız futbolcu için Premier Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. sarı-kırmızılıların, satışı gerçekleştirmek adına bonservis beklentisi de belli oldu. İşte detaylar...

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Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanıyor.

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Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken takımdaki bazı isimlere de Avrupa'dan ilgi artıyor.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin, sarı-kırmızılı oyuncuyla ilgilendikleri belirtildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın aynı futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

İngiliz ekibinin, Youri Tielemans'ın ayrılığı sonrası olası bir alternatif olarak değerlendirdiği isim için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Newcastle United ve Everton'ın da orta sahalarını güçlendirmek için transfer seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

O İSİM GABRIEL SARA

Dört Premier Lig ekibinin gündemindeki Galatasaraylı futbolcunun Gabriel Sara olduğu ortaya çıktı.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

TEAMTalk'un haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için 40 milyon eurodan başlayan teklifleri dinlemeye hazır.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Bununla birlikte, Galatasaray'a yakın olan bazı isimlerin, oyuncu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmesi durumunda da sarı-kırmızılıların oyuncuyu bırakmaya sıcak bakabileceğini ifade ettiği öğrenildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Daha önce Norwich City formasıyla İngiltere'de mücadele eden Brezilyalı futbolcunun bu deneyiminin de Emery açısından önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.

Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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