Premier Lig ekiplerinin hayali Galatasaraylı yıldız! Transfer o rakama sonuçlanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını şekillendiren Galatasaray'da yıldız futbolcu için Premier Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi. sarı-kırmızılıların, satışı gerçekleştirmek adına bonservis beklentisi de belli oldu. İşte detaylar...