Galatasaray'da zemin krizi Divan Kurulu'na taşındı! Maçların başka statta oynanması önerildi

Galatasaray Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında stadyumun zemin sorunu gündeme geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında, bir süredir gündemde olan stadyum zemininin durumu ele alındı. Toplantıda çim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilirken, zemin tamamen düzelene kadar iç saha maçlarının başka bir statta oynanması önerisi dikkat çekti.

Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, yaptığı konuşmada mevcut saha zemininin futbolcular açısından tehlike oluşturduğunu dile getirdi. Göknar, zemindeki olumsuzluklar giderilene kadar Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını İstanbul'daki başka bir stadyumda oynayabileceğini ifade etti.

"TEHLİKELİ BİR GÖRÜNÜM ARZ EDİYOR"

Zemin sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim Göknar, şu ifadeleri kullandı:

"Saha zemini konusu konuşuldu. Daha da konuşulacaktır. İstanbul'da yakın zamanda bir doğa felaketi yaşadık. Zeminin üstü kapalı mıydı değil miydi bilmiyorum. Her türlü olumsuzluğun üstüne o bu sahaya zarar verdi. Bir doğa felaketini hep birlikte yaşadık. Umarım en kısa sürede bu saha zemini elbette düzeltilir, hatta ben daha da ileriye giderek bir öneride bulundum. Sadece bizim futbolcular için değil, tüm futbolcular için tehlikeli bir görünüm arz ediyor.

Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak."



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