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Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Galatasaray'da maaş bütçesini düşürmek için kadro planlaması hız kazandı. Beklentileri karşılayamayan isimlerle yollarını ayırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, takıma katıldığından bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11'de görev alamayan futbolcunun da ayrılık listesinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Galatasaray yönetimi, sezon başında büyük beklentilerle kadroya kattığı genç orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek ve orta saha kurgusunu yenilemek adına şimdiden düğmeye bastı.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Fransız futbolcu, teknik heyetin gözüne girmekte zorlanırken, beklenen fiziksel ve taktiksel performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

YALNIZCA 123 DAKİKA SAHADA KALDI

Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplamda yalnızca 7 karşılaşmada şans bulan 20 yaşındaki oyuncu, sahada toplam 123 dakika süre alabildi.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Geldiği günden bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11'de başlamayan genç oyuncunun bu yetersiz istatistiği, teknik heyet ve yönetim nezdinde ayrılık kararını hızlandırdı.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

İngiltere'nin Burnley kulübünden 3.5 milyon euro kiralama bedeliyle renklerine bağlanan futbolcunun yıllık maaşının 2.65 milyon euro olması da maliyeti artırdı.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Bu yüksek maliyete karşılık sahada yeterli katkıyı sağlayamaması, yönetimin ocak ayında bu operasyonu gerçekleştirmesini kaçınılmaz kıldı.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını resmen ayırarak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de kulübün gelecek planlamasını korumayı hedefliyor.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı idarecilerin, Ugochukwu'dan boşalacak yabancı ve kontenjan boşluğunu yine kulübün transfer stratejisine uygun bir hamleyle dolduracağı öğrenildi.

Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Milliyet'te yer alan habere göre yönetim, transfer politikasından ödün vermeyerek scout ekibinin raporları doğrultusunda 23 yaş altı potansiyelli bir başka orta saha oyuncusunu kadroya katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

#Lesley Ugochukwu #Süper Lig #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Burnley
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