Galatasaray'da o ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor! Ocak ayında...

Galatasaray'da maaş bütçesini düşürmek için kadro planlaması hız kazandı. Beklentileri karşılayamayan isimlerle yollarını ayırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, takıma katıldığından bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11'de görev alamayan futbolcunun da ayrılık listesinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...