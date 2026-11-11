YALNIZCA 123 DAKİKA SAHADA KALDI
Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 olmak üzere toplamda yalnızca 7 karşılaşmada şans bulan 20 yaşındaki oyuncu, sahada toplam 123 dakika süre alabildi.
Geldiği günden bu yana hiçbir resmi maçta ilk 11'de başlamayan genç oyuncunun bu yetersiz istatistiği, teknik heyet ve yönetim nezdinde ayrılık kararını hızlandırdı.
Bu yüksek maliyete karşılık sahada yeterli katkıyı sağlayamaması, yönetimin ocak ayında bu operasyonu gerçekleştirmesini kaçınılmaz kıldı.
Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde oyuncuyla yollarını resmen ayırarak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de kulübün gelecek planlamasını korumayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılı idarecilerin, Ugochukwu'dan boşalacak yabancı ve kontenjan boşluğunu yine kulübün transfer stratejisine uygun bir hamleyle dolduracağı öğrenildi.
#Lesley Ugochukwu #Süper Lig #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Burnley