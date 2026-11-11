TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti
Galatasaray geçen sezondan beri kadrosuna katmak istediği Christ Inao Oulai'den vazgeçmiyor. Okan Buruk'un bizzat kadrosunda görmek istediği genç yıldız için Fiorentina'ya yapılacak teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde hedeflerini belirledi.
Leroy Sane'nin olası ayrılığında Noa Lang'ı düşünen Cimbom, orta sahasına da mutlaka takviye yapacak. Bu bölgede İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga gibi isimlerden bir türlü faydalanamayan Aslan'ın gündeminde eski göz ağrısı Christ Oulai var.
Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor forması giyerken de çok istemişti. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu "Evet" demesine rağmen Cimbom, bordomavili kulübü ikna edememişti.
ÇİZMEYE ÇIKARMA YAPILACAK
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Christ Oulai için Fiorentina ile resmi pazarlıklara başlayacak.
Cimbom, İtalyan temsilcisine 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro önerecek.
Mor Menekşeler bu teklife sıcak yaklaşmazsa Aslan geri adım atmayı düşünmüyor.
Bu sefer de kiralama formülünü devreye sokacaklar. Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularıyla yakın temasta olan Oulai de Fiorentina yönetimiyle görüşerek transferi için kolaylık talep edecek.
Teknik direktör Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
BASKI İÇİN İSTİYOR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Christ Oulai'yi 2 senedir takımında görmek istiyor.
Bunun sebebi de Fildişi Sahilli futbolcunun pres kalitesi. Buruk'un oyuncularından talep ettiği şiddetli pres kavramını birebir karşılayan 20 yaşındaki futbolcu, pas kalitesiyle de öne çıkıyor. Buruk, Oulai ve Torreira'yı birlikte oynattığında rakibe nefes aldırmayacağını düşünüyor.
SİNGO İLE KANKA Cimbom'un Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Christ Oulai ile çok yakın arkadaş.
Singo, milli takım kamplarına katıldığı zaman Oulai ile beraber takılıyor ve sık sık şakalaşıyorlar.
Oulai yakın geçmişte Fildişi Milli Takımı'na katılacağı zaman Aslan'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile beraber Afrika'ya uçmuştu.