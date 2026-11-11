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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Galatasaray geçen sezondan beri kadrosuna katmak istediği Christ Inao Oulai'den vazgeçmiyor. Okan Buruk'un bizzat kadrosunda görmek istediği genç yıldız için Fiorentina'ya yapılacak teklif ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde hedeflerini belirledi.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Leroy Sane'nin olası ayrılığında Noa Lang'ı düşünen Cimbom, orta sahasına da mutlaka takviye yapacak. Bu bölgede İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga gibi isimlerden bir türlü faydalanamayan Aslan'ın gündeminde eski göz ağrısı Christ Oulai var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor forması giyerken de çok istemişti. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu "Evet" demesine rağmen Cimbom, bordomavili kulübü ikna edememişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

ÇİZMEYE ÇIKARMA YAPILACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Christ Oulai için Fiorentina ile resmi pazarlıklara başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Cimbom, İtalyan temsilcisine 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 20 milyon euro önerecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Mor Menekşeler bu teklife sıcak yaklaşmazsa Aslan geri adım atmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Bu sefer de kiralama formülünü devreye sokacaklar. Galatasaray'ın Afrikalı oyuncularıyla yakın temasta olan Oulai de Fiorentina yönetimiyle görüşerek transferi için kolaylık talep edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Teknik direktör Okan Buruk da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

BASKI İÇİN İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Christ Oulai'yi 2 senedir takımında görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Bunun sebebi de Fildişi Sahilli futbolcunun pres kalitesi. Buruk'un oyuncularından talep ettiği şiddetli pres kavramını birebir karşılayan 20 yaşındaki futbolcu, pas kalitesiyle de öne çıkıyor. Buruk, Oulai ve Torreira'yı birlikte oynattığında rakibe nefes aldırmayacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

SİNGO İLE KANKA
Cimbom'un Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Christ Oulai ile çok yakın arkadaş.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Singo, milli takım kamplarına katıldığı zaman Oulai ile beraber takılıyor ve sık sık şakalaşıyorlar.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! İşte teklif edilecek bonservis ücreti

Oulai yakın geçmişte Fildişi Milli Takımı'na katılacağı zaman Aslan'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile beraber Afrika'ya uçmuştu.

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