GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig'den o takımın, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)