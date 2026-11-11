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GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig'den o takımın, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Sarı-kırmızılılarda lige verilen milli ara sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Cimbom ocak ayında kadrosuna katacağı isimlerle ilgili görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Aslan'da gelecek futbolcuların yanı sıra takımdan gidecek oyuncular da büyük merak konusu olmuş durumda.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Bu doğrultuda Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Takvim'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

İddialara göre Başakşehir, tecrübeli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

2025 yazında Manchester City'den bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan İlkay, sarı-kırmızılı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERİ: İlkay Gündoğan için sürpriz ayrılık iddiası! Yeni adresi Süper Lig ekibi

Ancak yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını yakalayamadı.

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