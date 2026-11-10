Fatih Terim'den Aleksey Batrakov'a övgü! "Gelecekte daha iyi olacak"

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu överek gelecekte çok daha iyi olacağını söyledi. İşte Fatih Terim'in Rus basınına verdiği demeçler...