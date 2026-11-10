Fatih Terim'den Aleksey Batrakov'a övgü! "Gelecekte daha iyi olacak"
Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu överek gelecekte çok daha iyi olacağını söyledi. İşte Fatih Terim'in Rus basınına verdiği demeçler...
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maçta 6 gol kaydeden Rus futbolcu hakkında Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'den övgü dolu açıklamalar geldi.
Fatih Terim, 6. Küresel Medya Buluşması kapsamında Alanya'da Rus basınından Vestnik Kavkaza'ya verdiği röportajda 21 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Batrakov'un ilerleyen dönemde çok daha iyi bir seviyeye ulaşacağını düşündüğünü söyledi.
"ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"
Aleksey Batrakov'un yeteneğine dikkat çeken Fatih Terim, Rus futbolcunun şu anda oldukça iyi bir form grafiği yakaladığını belirtti.
Terim, "Aleksey çok yetenekli bir oyuncu, kendisini gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda mükemmel bir formda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a ve büyük bir kulübe alışıyor. Gelecekte şu ankinden çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'A ÇOK HIZLI ADAPTE OLDU"
Türk teknik adam, Batrakov'un kısa sürede takıma ve İstanbul'a uyum sağladığını da vurguladı.
Fatih Terim, "Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı adapte oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, performansıyla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.
Rus orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üretirken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.
Toplamda 13 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Batrakov, Fatih Terim'in de övgüsünü aldı.
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Vestnik Kavkaza:"Batrakov, Galatasaray'a hızlı adapte oldu"