Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'da galibiyet sevinci yarım kaldı! Okan Buruk'u üzen gelişmeler

Galatasaray, Amedspor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle taraftarını sevindirirken yaşanan sakatlıklar ve beklenmedik gelişmeler teknik direktör Okan Buruk'un moralini bozdu. Sarı-kırmızılılarda galibiyetin ardından gündem yaratan gelişmeler dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da galibiyet sevinci yarım kaldı! Okan Buruk'u üzen gelişmeler

Galatasaray'da tam bütün sakatlıklar iyileşti derken son günlerde üst üste şoklar yaşandı. Üstelik takımın en yüksek değere sahip iki futbolcusu, zeminin de etkisiyle sakatlık yaşadı. Operasyon geçiren Osimhen'in ardından Amedspor mücadelesini bitiremeyen Rafal Leao'dan da kötü haber geldi.

Victor Osimhen'in 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetişmesi beklenirken, Leao'nun ise 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine kadar oynaması beklenmiyor.

Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlığı ile ile ilgili Galatasaray'dan şu açıklama geldi:

"Amedspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leao'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

#Amedspor #Rafael Leao #Aston Villa #Beşiktaş #Galatasaray #Okan Buruk
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Okan Buruk'tan rekor üstüne rekor!
Okan Buruk'tan rekor üstüne rekor!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anlamlı futbol buluşması!
Sonraki Haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anlamlı futbol buluşması!