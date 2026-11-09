Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov'un sözleşmesi gündemde. 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yükseltilmesi ihtimali konuşulurken, yıldız futbolcunun menajerinden yeni kontrat için resmi açıklama geldi. İşte Türkiye ve Avrupa basınında büyük yankı uyandıran o açıklamalar...