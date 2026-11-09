OKAN BURUK'TAN BATRAKOV'A ÖVGÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Amedspor karşılaşmasının ardından genç futbolcunun performansına dikkat çekti. Batrakov'un yalnızca hücumdaki katkısının değil, savunma ve geçiş oyunundaki rolünün de önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, oyuncusundan övgüyle söz etti.
Okan Buruk, Batrakov için şu ifadeleri kullandı:
"Top rakipteyken performansı da bence çok değerli. Bunu atlamamamız gerekiyor. Hem ön alan baskısına giden hem orta sahaya yardıma gelerek ikinci topları toplayan ve bunları geçiş hücumuna döndüren bir oyuncu. Hem savunma hem de hücum yönünü konuşmak lazım."
"Mertens ile ikisi farklı oyuncular. Mertens, bir yerde ikinci santrfor tadında ama Batrakov bazen 8 bazen 10 numara pozisyonunda oynuyor. Oyun görüşü, arkadaşlarına attığı paslar çok önemli. Çok doğal bir insan. Son hafta Şampiyonlar Ligi gollerinden sonra onu çok yükseğe çıkarmaya çalıştık. Bunlardan etkilenecek bir oyuncu da değil. Birçok şeyi hak ediyor. Kötü oynadığı maçlar da olabilir ama hep yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bir teknik direktör olarak onun gözünüzün içine bakması, istediklerinizi yapması çok önemli. Şimdi milli takıma gidecek. Aslında çok üst üste maç oynadı. Oyunun belli bölümlerinde sakatlıktan korumak için çıkarmaya çalışıyorum."
55 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ
Genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi, son dönemde sarı-kırmızılı camianın gündemine oturdu. Batrakov'un yükselen performansı sonrası Galatasaray yönetiminin bu maddeyi artırmak için yeni sözleşme hazırlayabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.
MENAJERİNDEN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili soruya yanıt verdi. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükselterek yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorulan Kuzmichev, önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle bir araya geleceğini belirtti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun yükselen performansı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme şartlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.