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Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov'un sözleşmesi gündemde. 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yükseltilmesi ihtimali konuşulurken, yıldız futbolcunun menajerinden yeni kontrat için resmi açıklama geldi. İşte Türkiye ve Avrupa basınında büyük yankı uyandıran o açıklamalar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Sarı-kırmızılı formayla etkili bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yükseltilmesi gündeme geldi.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Galatasaray'ın son olarak Amedspor ile oynadığı karşılaşmada da fileleri havalandıran Batrakov, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

OKAN BURUK'TAN BATRAKOV'A ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Amedspor karşılaşmasının ardından genç futbolcunun performansına dikkat çekti. Batrakov'un yalnızca hücumdaki katkısının değil, savunma ve geçiş oyunundaki rolünün de önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, oyuncusundan övgüyle söz etti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Okan Buruk, Batrakov için şu ifadeleri kullandı:

"Top rakipteyken performansı da bence çok değerli. Bunu atlamamamız gerekiyor. Hem ön alan baskısına giden hem orta sahaya yardıma gelerek ikinci topları toplayan ve bunları geçiş hücumuna döndüren bir oyuncu. Hem savunma hem de hücum yönünü konuşmak lazım."

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

"Mertens ile ikisi farklı oyuncular. Mertens, bir yerde ikinci santrfor tadında ama Batrakov bazen 8 bazen 10 numara pozisyonunda oynuyor. Oyun görüşü, arkadaşlarına attığı paslar çok önemli. Çok doğal bir insan. Son hafta Şampiyonlar Ligi gollerinden sonra onu çok yükseğe çıkarmaya çalıştık. Bunlardan etkilenecek bir oyuncu da değil. Birçok şeyi hak ediyor. Kötü oynadığı maçlar da olabilir ama hep yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bir teknik direktör olarak onun gözünüzün içine bakması, istediklerinizi yapması çok önemli. Şimdi milli takıma gidecek. Aslında çok üst üste maç oynadı. Oyunun belli bölümlerinde sakatlıktan korumak için çıkarmaya çalışıyorum."

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

55 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi, son dönemde sarı-kırmızılı camianın gündemine oturdu. Batrakov'un yükselen performansı sonrası Galatasaray yönetiminin bu maddeyi artırmak için yeni sözleşme hazırlayabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

MENAJERİNDEN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesiyle ilgili soruya yanıt verdi. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın serbest kalma maddesini yükselterek yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorulan Kuzmichev, önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle bir araya geleceğini belirtti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

Kuzmichev, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey'i ziyaret edeceğim ve orada yönetimle bir görüşmem olacak. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapacağız, bu kesin. Belki de bu konuyu o toplantıda gündeme getirirler."

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun yükselen performansı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin sözleşme şartlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov için yeni sözleşme gündemde! Menajerinden açıklama

İŞTE O HABER

MatchTV: "Batrakov'un temsilcisi, Galatasaray'ın futbolcunun sözleşme şartlarını yeniden değerlendirebileceğini söyledi."

#Galatasaray #Aleksey Batrakov #UEFA Şampiyonlar Ligi #Şampiyonlar Ligi #Amedspor #Mertens
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