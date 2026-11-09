GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi
Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte Portekizli yıldızın kaçıracağı maçlar...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılıların Poretkizli yıldızı Rafael Leao, maçta bir gol kaydederek, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetmişti.