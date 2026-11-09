GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte Portekizli yıldızın kaçıracağı maçlar...