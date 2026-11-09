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GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu. İşte Portekizli yıldızın kaçıracağı maçlar...

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GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

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GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Sarı-kırmızılıların Poretkizli yıldızı Rafael Leao, maçta bir gol kaydederek, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetmişti.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Karşılaşmanın 2. yarısının hemen başında sakatlanan Leao'nun yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Maçın ardından Leao'nun sakatlığıyla ilgili konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Leao'nun sakatlığı hakkında açıklama yapan Galatasaray, futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

Yapılan duyuruda, "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S.F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

1 AY YOK

Milliyet'te yer alan habere göre Rafael Leao, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

BEŞİKTAŞ'A YETİŞEMEYECEK

Samsunspor ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek olan sarı-kırmızılı futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde de oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİR

Leao'nun 4 Aralık'taki Çaykur Rizespor maçına ise yetişebileceği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Rafael Leao derbiyi kaçıracak mı? İşte sahalara dönüş tarihi

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev alan Leao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

#Rafael Leao #Amed Sportif Faaliyetler #Galatasaray #Deniz Gül #Okan Buruk #Aston Villa #Çaykur Rizespor
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