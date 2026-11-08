Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)