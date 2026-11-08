Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
ZEKİ UZUNDURUKAN - HARİKA BİR MAÇ OLDU!
Okan Buruk'un, Amed Sportif Faaliyetler maçına adeta bir derbi gözüyle bakarak en iyi kadro ile çıktığını gördük.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.
Haksız da sayılmazlar. Çünkü Osimhen'in oynamadığı Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarını kaybetmişti Galatasaray.
Ama dün Rams Park'ta Galatasaray'ın çok iyi bir maç başlangıcı vardı.
Amedspor daha maça ısınamadan Leao'nun golüyle Galatasaray bir anda skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Bu golden sonra rakibini oyunun içine sokmayan Cimbom, ilk yarının son anlarında skoru 2-0'a getirdi.
Galatasaray'ın ilk yarıda 4'e 1 yakaladığı bir pozisyon var ki...
Pozisyonun içindeki Batrakov pas tercihini Yunus yerine Leao'dan yana kullansaydı çok rahat bir gol daha atardı Galatasaray.
İlk yarıda mükemmel oynayan bir Leao izledik.
Takım arkadaşlarını pozisyona soktu, rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı, güzel bir gol attı Leao.
Sarı-kırmızılı forma altındaki en iyi maçını oynadı Leao.
İlk yarıda Galatasaray o kadar rahat pozisyonlara girdi ki...
Osimhen'in yokluğunu hisseden olmadı.
İlk devrede Galatasaray'da kötü performans gösteren oyuncu yoktu.
Her oyuncu yüreği ile oynadı.
Besnik Hasi'nin ise Galatasaray karşısına çift forvet çıkması büyük risk ve çılgınlıktı.
Çünkü Gift Orban kanatta etkisiz kaldı, Mbaye Diagne de Galatasaray savunması arasında kayboldu gitti.
Besnik Hasi, ikinci yarıya başlarken bu çılgınlığından vazgeçerek Diagne'yi kenara aldı.
En uca Gift Orban'ı gönderdi.
Bu radikal değişiklikle Amedspor daha etkili hücumlar yapmaya başladı.
Ama rakip ataklar karşısında sahada dik duruş sergileyen ve çözülmeyen Galatasaray, formda yıldızı Batrakov ile skoru 3-0'a getirdi.