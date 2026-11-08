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Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - HARİKA BİR MAÇ OLDU!

Okan Buruk'un, Amed Sportif Faaliyetler maçına adeta bir derbi gözüyle bakarak en iyi kadro ile çıktığını gördük.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.
Haksız da sayılmazlar. Çünkü Osimhen'in oynamadığı Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarını kaybetmişti Galatasaray.
Ama dün Rams Park'ta Galatasaray'ın çok iyi bir maç başlangıcı vardı.
Amedspor daha maça ısınamadan Leao'nun golüyle Galatasaray bir anda skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Bu golden sonra rakibini oyunun içine sokmayan Cimbom, ilk yarının son anlarında skoru 2-0'a getirdi.
Galatasaray'ın ilk yarıda 4'e 1 yakaladığı bir pozisyon var ki...

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Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Pozisyonun içindeki Batrakov pas tercihini Yunus yerine Leao'dan yana kullansaydı çok rahat bir gol daha atardı Galatasaray.
İlk yarıda mükemmel oynayan bir Leao izledik.
Takım arkadaşlarını pozisyona soktu, rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı, güzel bir gol attı Leao.
Sarı-kırmızılı forma altındaki en iyi maçını oynadı Leao.
İlk yarıda Galatasaray o kadar rahat pozisyonlara girdi ki...
Osimhen'in yokluğunu hisseden olmadı.
İlk devrede Galatasaray'da kötü performans gösteren oyuncu yoktu.
Her oyuncu yüreği ile oynadı.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Besnik Hasi'nin ise Galatasaray karşısına çift forvet çıkması büyük risk ve çılgınlıktı.
Çünkü Gift Orban kanatta etkisiz kaldı, Mbaye Diagne de Galatasaray savunması arasında kayboldu gitti.
Besnik Hasi, ikinci yarıya başlarken bu çılgınlığından vazgeçerek Diagne'yi kenara aldı.
En uca Gift Orban'ı gönderdi.
Bu radikal değişiklikle Amedspor daha etkili hücumlar yapmaya başladı.
Ama rakip ataklar karşısında sahada dik duruş sergileyen ve çözülmeyen Galatasaray, formda yıldızı Batrakov ile skoru 3-0'a getirdi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Herkes 'Galatasaray maçı aldı, bitti bu iş' diye bakarken Amedspor geri döndü. Oyuna ortak oldu.
Önce Dia Saba'nın serbest vuruş golü geldi. Ardından Gift Orban savunma arkasına atılan bir topta kafa ile fileleri havalandırdı.
Orban, ligdeki 10. golünü attı ve skor bir anda 3-2'ye geldi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Okan hocadan üst üste hamleler geldi hemen.
Çünkü Besnik Hasi'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler Amedspor'u kendine getirdi. Maç bir anda Galatasaray için riske girdi.
İlk yarıda Leao ile birlikte sahanın en iyisi olan Torreira sakatlanıp çıktı.
Yerine Gabriel Sara girdi.
Yunus'un yerine de Sane maça dahil oldu.
Leao'nun sakatlanıp çıkması, Galatasaray'ın hücum gücünü çok zayıflattı.
Maçta sıkıntılı dakikalara girilmişken Barış Alper sahneye çıktı ve Galatasaray'ı rahatlattı.
Amedspor'un son golü sadece tabelayı değiştirdi. Muhteşem maçı kazanan Cimbom, zirvede puan farkını beşe çıkardı, milli araya moralli girdi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN - SERİ 41 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın ikinci yarıda sürpriz bir şekilde 3-0 öndeyken art arda 2 gol yiyerek kabus gördüğü gecede mutluluğu Barış'ın golüyle buldu.
Amed'i küçümsemiyorum ama Galatasaray gibi Devler Ligi'nde oynayan bir takım 3-0'dan skoru 3-2'ye getirmemeli. Dia Saba'nın attığı müthiş frikiği öncesi Torreira'nın rakibine bir faulü yoktu.
Ama Halil Umut Meler yarattı.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Orban'ın muhteşem kafa golünde Eren'in ofsaytı bozması büyük hataydı. 3-0'a kadar Osimhen'siz Galatasaray oyunun ve pozisyonların hakimiydi. 7'nci dakikada Torreira'nın kapıp pasa dönüştürdüğü topa Leao'nun önce yaptığı kontrol sonra da vuruşu mükemmeldi.
Galatasaray'ın baskın oynadığı dakikalarda Yunus'un kaçırdığı gol akıllara ziyandı. 1 dakika sonra Rus prensi Batrakov'un kaleci Lafont'u kontrpiyede bırakan vuruşunun gol olması rahat bir nefes aldırdı.
İkinci yarı yine Rus prens Batrakov'un vuruşuyla skor 3-0 'a gelince tribünler maç bitti havasıyla eğlenmeye başlamıştı ki Dia Saba ve Orban'ın golleri bir anda tansiyonları yükseltti.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

İkinci yarıdaki etkisiz oyunun baş nedeni Deniz Gül'ün santrforda başlamasıydı. Çünkü Okan hoca doğru bir 11 ile sahaya çıkmış, kanatlara Yunus ve Leao'yu koymuştu.
Forvet arkasında da yine Batrakov görev yapacaktı. Bu düzen 3-0'a kadar işledi.
Maalesef Okan hoca skorun rahatlığıyla bir de mili takımı düşünerek Deniz'i oyuna aldı. Bu Galatasaray'ın balansını bozdu.
Deniz'in ön tarafta ağır kalışı, Barış kadar hareketli olmaması rakip defansı rahatsız etmemesi Amed'in savunmadan daha kolay öne çıkmasını sağladı.
Oysa Barış oyunda kalıp Yunus sola geçip, sağda da Sane oynasaydı başlangıç 11'inin enerjisi ve verimliliği devam ederdi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Galatasaray'ın cesur yürekli çalışkanı Barış, Sara'nın ortasında attığı müthiş kafa golüyle hem tribünleri rahatlattı.
Hem de Galatasaray'ın rakibiyle puan farkını 5'e çıkarmasını sağladı.
Sonuçta Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı hariç kendini takip eden bütün rakipleriyle oynamış oldu.
Okan hoca da iç sahada yenilmezliğini 41 maça çıkardı.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - MELER BAŞARILIYDI

Galatasaray rakip Amedspor'dan daha çok zemin ile mücadele etti.
Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! Galatasaray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı.
Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor pres yapıyor ikiye birler yapıyor savunmaya yardıma geliyor çok formda çok. Sakatlanıp oyundan çıkana kadar Leao iyi performans sergiledi.
Böyle zeminler Batrakov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor istediği zemini bulup gollerine devam ediyor, müthiş oyuncu.
İzlemek insana keyif veriyor. Ligin formda takımı Amedspor için bu bir test maçıydı. Cesur ve istekliydiler.
Savunma arkasına uzun paslarla gol aradılar.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

En önemli hücum silahları Dia Saba ve Orban'ı Galatasaray savunması ilk yarıda iyi kapattı.
Nefes aldırmadı.
Lakin ikinci yarı duran toplarda ve ceza alanı dışı şutlarda etkili olan Amed'de Saba frikikten attı, ardından Orban bulduğu ilk fırsatta ağları sarstı. Galatasaray topu ileri taşımakta zorlandığı anlarda Sara ve Sane ile çare aradı. Bol gollü keyifli maç oldu.
Halil Umut Meler en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografi de formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi ama o idare etti. Bunu ben değil kural diyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz.
Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

SERKAN KORKMAZ - HAYALLER VE GERÇEKLER

Zeminin berbatlığı ve Osimhen'in yokluğu Galatasaray için hayli endişe vericiydi. Ama Torreira, Lemina ve Leao'nun harika performanslarına ilk yarının sonlarına doğru eklenen Batrakov ile birlikte ilk yarıda hayli üstün ve üstünlüğünü skor tabelasına yansıtan bir Galatasaray izlemiştik.
Açıkçası Osimhen'in yerinde Leao bekliyordum ama herkes "muhtemel" on birinde Deniz Gül ismini yazmış, Okan Hoca ise Barış Alper'i görevlendirmişti.
Perdeyi açan golde, on numara pası veren Torreira'nın servisini gerçek bir dokuz numara gibi tamamladı Leao. Jesus'un milli takımda kucağına yedi numaralı formayı bıraktığı Portekizli; pasları, şutları ve oyun zekasıyla saha içi liderliğini üstlenmiş gibiydi.

Spor yazarları Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını değerlendirdi!

Amed kalecisinin hatasıyla fark ikiye çıkmıştı ama Leao'nun ikinci yarının hemen başındaki sakatlığı ibreyi konuk takıma çevirdi.
Yine de Batrakov'un rakibe çarptırarak attığı bir gol skoru 3-0 geçirip lig liderini en yakın takipçisi karşısında rahatlatmıştı.
Fakat Amed yılmıyordu. Önce frikikten Saba, ardından kafayla Orban farkı bire indirmeyi başarıyordu. Üstelik artık Torreira da pilini tüketmiş ve kenara alınmıştı.
Sarı kırmızılılar dakikaları sayıp, kaleye yaslanacak derken; bu beklenti karşılık bulması. Yüzüncü maçına çıkan Sara'nın pasında Barış Alper şık bir kafayla farkı yeniden ikiye çıkardı.
Böylesine bir rakibi, böyle bir zeminde, milli araya giderken yenen Cimbom, puan kaybı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratırken, taraftarına güven verdi.

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