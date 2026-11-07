Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakemler açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler maçının VAR'ı Fabio Melo oldu. AVAR'da ise Kerem Ersoy yer alacak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.