Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao’nun sağ arka adele grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Rafael Leao'nun sağ arka adele grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão'nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.