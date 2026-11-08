Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı kırmızılı futbolcuların, Rafael Leao'nun golünden sonra yaptığı sevinç ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o manşetler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)