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Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. Sarı kırmızılı futbolcuların, Rafael Leao'nun golünden sonra yaptığı sevinç ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o manşetler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Süper Lig'de geride kalan ilk 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Üst üste 6. galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenildikten sonra oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılara ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Ligde evindeki yenilmezlik rekorunu egale etti

Galatasaray, bu maçla birlikte Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisine devam etti.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından oynadığı 41 maçta kaybetmedi.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Aslan bu süreçte 33 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Cimbom ayrıca iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini de egale etti.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Rafael Leao'nun attığı golün ardından Galatasaraylı futbolcuların yaptığı gol sevinci, kısa sürede sosyal medyada ve dünya basınında gündem oldu.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Sarı-kırmızılı futbolcular, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken kameralardan yüzünü gizlemeye çalışan takım arkadaşları İsmail Jakobs'a göndermede bulundu.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Formlarıyla başlarını kapatarak Jakobs'u taklit eden futbolcuların eğlenceli anlarına, Senegalli oyuncu da eşlik etti.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Galatasaraylı futbolcuların bu sıra dışı gol sevinci, uluslararası spor basınında da geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Actu Foot: "Galatasaray oyuncuları, birkaç gün önce gece kulübünden çıkarken görüntülenen İsmail Jakobs'u taklit ederek gol sevinci yaşadı. Jakobs da bu eğlenceli kutlamaya katıldı."

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Juez Central: "Galatasaray'da İsmail Jakobs, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Yüzünü gizlemesi gündem oldu. Hafta sonunda Leao gol attı ve takım arkadaşları bu şekilde kutlama yaptı."

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

ESPN: "Rafael Leao, kutlama yapmak için takım arkadaşlarını yanına çağırdı. Futbolcular formalarıyla başlarını kapatarak farklı bir gol sevincine imza attı."

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

EuroFoot: "Galatasaray savunma oyuncusu İsmail Jakobs, birkaç gün önce bir gece kulübünden ayrılırken yüzünü medyadan gizlemişti. Rafael Leao'nun golünün ardından takım arkadaşları, gol sevincinde Jakobs'u taklit etti."

Galatasaray'ın gol sevinci dünya basınında gündem oldu!

Le Meilleur du Football: "Galatasaraylı savunma oyuncusu İsmail Jakobs, hafta içinde bir gece kulübünden çıkarken fotoğraflanmamak için yüzünü gizlemişti. Bu akşam Rafael Leao'nun golünün ardından takım arkadaşları da onu taklit ederek kutlama yaptı."

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