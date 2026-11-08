Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren iki takımın, aynı yıldız için karşı karşıya geldikleri belirtildi. Konuya dair sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)