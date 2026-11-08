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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren iki takımın, aynı yıldız için karşı karşıya geldikleri belirtildi. Konuya dair sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre, Inter yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu cephesi arasında sözleşme yenileme görüşmeleri başladı. Ancak taraflar arasındaki ilk temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı. Bu durum, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili transfer iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TALEBİ BELLİ OLDU!

Inter'de kariyerine devam etmek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun önceliği kulübüyle yeni sözleşme imzalamak. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yeni anlaşma konusunda önemli beklentileri bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Milli yıldızın, yıllık yaklaşık 6 milyon euro olan net maaşının korunmasını ve en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmasını istediği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Takım içerisindeki önemli rolüne uygun bir sözleşme bekleyen Hakan'ın, ekonomik anlamda geri adım atmak istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

INTER YÖNETİMİNDEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Inter yönetimi ise yeni sözleşme konusunda aceleci davranmıyor. İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu'nun yaşı ve son iki sezonda yaşadığı fiziksel sorunları dikkate alarak hareket ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geride kalan iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sırasıyla birçok maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Bu nedenle Inter yönetiminin, yıldız futbolcuya istediği şartlarda uzun süreli bir sözleşme vermeden önce detaylı değerlendirme yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FIRSAT KOLLUYOR!

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile anlaşma sağlayamaması durumunda transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

İtalyan basınında yer alan haberde, milli futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin de masada olduğu belirtildi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

İki ezeli rakibin de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için önemli girişimlerde bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

JUVENTUS VE COMO DA DEVREDE!

Hakan Çalhanoğlu'na yalnızca Türkiye'den değil, İtalya'dan da ciddi ilgi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun, milli futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasına önemli bir tecrübe kazandırmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Özellikle teknik direktörlük koltuğunda Simone Inzaghi ihtimalinin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların transferde daha istekli olabileceği değerlendirildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak

SON SÖZÜ INTER SÖYLEYECEK

Hakan Çalhanoğlu için birçok kulübün devreye girmesi beklenirken, milli futbolcunun ilk tercihinin Inter'de kalmak olduğu vurgulandı.

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