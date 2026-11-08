Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev transfer kapışması! Yer yerinden oynayacak
Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren iki takımın, aynı yıldız için karşı karşıya geldikleri belirtildi. Konuya dair sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.
İtalyan basınından La Stampa'nın haberine göre, Inter yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu cephesi arasında sözleşme yenileme görüşmeleri başladı. Ancak taraflar arasındaki ilk temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı. Bu durum, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili transfer iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TALEBİ BELLİ OLDU!
Inter'de kariyerine devam etmek isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun önceliği kulübüyle yeni sözleşme imzalamak. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yeni anlaşma konusunda önemli beklentileri bulunuyor.
Milli yıldızın, yıllık yaklaşık 6 milyon euro olan net maaşının korunmasını ve en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmasını istediği ifade edildi.
Takım içerisindeki önemli rolüne uygun bir sözleşme bekleyen Hakan'ın, ekonomik anlamda geri adım atmak istemediği aktarıldı.
INTER YÖNETİMİNDEN TEMKİNLİ YAKLAŞIM
Inter yönetimi ise yeni sözleşme konusunda aceleci davranmıyor. İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu'nun yaşı ve son iki sezonda yaşadığı fiziksel sorunları dikkate alarak hareket ettiği belirtildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geride kalan iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sırasıyla birçok maçta forma giyemedi.
Bu nedenle Inter yönetiminin, yıldız futbolcuya istediği şartlarda uzun süreli bir sözleşme vermeden önce detaylı değerlendirme yaptığı kaydedildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE FIRSAT KOLLUYOR!
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile anlaşma sağlayamaması durumunda transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olması bekleniyor.
İtalyan basınında yer alan haberde, milli futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin de masada olduğu belirtildi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
İki ezeli rakibin de Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için önemli girişimlerde bulunmaya hazır olduğu aktarıldı.
JUVENTUS VE COMO DA DEVREDE!
Hakan Çalhanoğlu'na yalnızca Türkiye'den değil, İtalya'dan da ciddi ilgi bulunuyor.
Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun, milli futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasına önemli bir tecrübe kazandırmak istediği belirtildi.
Juventus'un da Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Özellikle teknik direktörlük koltuğunda Simone Inzaghi ihtimalinin gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların transferde daha istekli olabileceği değerlendirildi.
SON SÖZÜ INTER SÖYLEYECEK
Hakan Çalhanoğlu için birçok kulübün devreye girmesi beklenirken, milli futbolcunun ilk tercihinin Inter'de kalmak olduğu vurgulandı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, Inter'in yeni sözleşme teklifinin Hakan'ın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı transferin kaderini belirleyecek.
Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili son kararı ise önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmeler verecek.