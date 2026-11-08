Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi 8 Kasım pazar günü evinde hayatını kaybetti.



GALATASARAY'DAN EFSANEYE VEDA



Galatasaray, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından kulüp sosyal medya hesaplarından efsane isme veda paylaşımında bulundu. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.

Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız… Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026

Partizan kulübü, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.



Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.



Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.



Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.



Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.



Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."