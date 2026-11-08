Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti.
1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi 8 Kasım pazar günü evinde hayatını kaybetti.
GALATASARAY'DAN EFSANEYE VEDA
Galatasaray, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından kulüp sosyal medya hesaplarından efsane isme veda paylaşımında bulundu. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak.
Seni unutmayacağız…
Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
PARTIZAN KULÜBÜNÜN PAYLAŞIMI
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız… Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026
Partizan kulübü, Cevad Prekazi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Partizan'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi'nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı.
Preki, gençlik yıllarında siyah-beyaz formaya giymiş ve 1976'dan 1983'e kadar "Steamroller"ın A takımında forma giymiştir. Bu süre zarfında kulübümüz adına 175 maça çıkmış ve 23 gol atmıştır. Humska'daki A Takım'da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu (1975/76, 1977/78, 1982/83) ve 1978'de Mitropa Kupası'nı kazandı.
Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk'ta forma giydi; ardından Türkiye'ye geçerek Galatasaray ve Altay'da, daha sonra da Bakırköyspor'da oynadı. İstanbul'da bir caddeye onun adı verilmiştir.
Ancak Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve Siyah-Beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı.
Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.
Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat."
Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine. Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru.— FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026