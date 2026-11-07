Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sol dizi esneyen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün sahalardan uzak kalacağı süre ve yeniden formasına kavuşacağı maç belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)