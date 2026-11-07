Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme
Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sol dizi esneyen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün sahalardan uzak kalacağı süre ve yeniden formasına kavuşacağı maç belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı.
Bunun yanı sıra 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Osimhen'in, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.
Özellikle sarı-kırmızılı camiada, 27 yaşındaki oyuncunun geri dönüş süresi büyük merak konusu olmuştu.
Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre ve hangi maçta formasına kavuşacağı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.
Yıldız golcünün Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor.
Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.
3 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ!
Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu.