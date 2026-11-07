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Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sol dizi esneyen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün sahalardan uzak kalacağı süre ve yeniden formasına kavuşacağı maç belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Galatasaray'a yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelen kötü haber moralleri bozdu.

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Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı santrforun Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluştuğunu ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildiğini aktardı.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Bunun yanı sıra 27 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği duyuruldu.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Açıklamada ayrıca Osimhen'in, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

OSIMHEN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'da, Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından herkesin gündemindeki konu yıldız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğiydi.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Özellikle sarı-kırmızılı camiada, 27 yaşındaki oyuncunun geri dönüş süresi büyük merak konusu olmuştu.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Osimhen'in sahalardan uzak kalacağı süre ve hangi maçta formasına kavuşacağı ortaya çıktı.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Yıldız golcünün Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçlarını kaçırması öngörülüyor.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Osimhen'in 30 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

3 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ!

Osimhen, bundan önceki kasık gerilmesi sakatlığı nedeniyle 3 maçta yoktu.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Devler Ligi'ndeki Sporting maçını 3-1 ve ligdeki Trabzonspor müsabakasını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada görev aldı.

Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu! Galatasaray'da flaş gelişme

Yıldız forvet bu maçlarda 10 gol ve 3 asistle oynayarak takımına ciddi katkı verdi.

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