TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarla ilgili gündem yaratacak bir ayrılık iddiası geldi. Cimbom'da o yıldızın, ocak ayında takıma veda edebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.