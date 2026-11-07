TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarla ilgili gündem yaratacak bir ayrılık iddiası geldi. Cimbom'da o yıldızın, ocak ayında takıma veda edebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)