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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarla ilgili gündem yaratacak bir ayrılık iddiası geldi. Cimbom'da o yıldızın, ocak ayında takıma veda edebileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Sarı-kırmızılılar bir yandan oynayacağı maçlara konsantre olurken bir yandan da ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Yönetimin özellikle ocak ayında bazı flaş isimlerle yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Teknik Direktör Okan Buruk'un bazı oyuncuların biletini kestiği ve ara transfer döneminde çarpıcı vedaların yaşanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Bu doğrultuda Aslan'da gündem yaratacak bir ayrılık iddiası geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

CİMBOM'DA SÜRPRİZ HABER!

Galatasaray'da flaş Leroy Sane gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Sarı-kırmızılılarda bir türlü isteneni veremeyen tecrübeli oyuncuya talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

MLS'ten 3 kulübün Alman yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

3 kulüp yetkilisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında Sane'yi izlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Bu maçta sadece 13 dakika forma giyen Leroy Sane için yönetimle de görüşme gerçekleştiren MLS kulüplerinin devre arası transfer döneminde resmi teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Cimbom'da 57 maçta forma giyen Leroy Sane, 7 gol atarken 9 da asist yaptı. Toplamda 16 gol katkıda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Takvim'de yer alan habere göre, Süper Lig'de oynanan son 5 maçta az süre bulan Sane'nin de ayrılığa sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık iddiası! Resmi görüşme yapıldı ve...

Alman yıldız, Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya karşı 13, Gençlerbirliği sınavında 61, Fenerbahçe derbisinde 10 ve son olarak Konyaspor'a karşı 29 dakika görev yaptı.

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