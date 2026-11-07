Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Amed SK'yi ağırlayacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki ekipten sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in yokluğunda 3 puan için mücadele verecek. İşte kritik karşılaşmaların muhtemel 11'leri...