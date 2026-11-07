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Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Amed SK'yi ağırlayacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan iki ekipten sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in yokluğunda 3 puan için mücadele verecek. İşte kritik karşılaşmaların muhtemel 11'leri...

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Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Son 4 yılın şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da hedefine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de 5 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk takım olmak isteyen sarı-kırmızılılar, rakipleriyle arasında farkı da açmaya başladı.

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Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'i birlikte götüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncu olarak yaşadığı dörtlemeyi teknik adam olarak da tekrarlamıştı.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Şimdi sıra beşinci şampiyonluğa geldi. Konsantrasyonunu asla bozmayan sarı-kırmızılılar, maç maç ilerliyor.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

ASLAN REKOR PEŞİNDE

Zirvede 2 puan gerisinde bulunan Amedspor ile bugüne kadar sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Galatasaray, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Taraflar ilk kez bir Süper Lig maçında kozlarını paylaşacak.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugün de yenilmezse kulüp rekorunu egale edecek. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra 32 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

TAKIMDA EKSİK 2'YE YÜKSELDİ

Galatasaray'da zorlu Amedspor mücadelesi öncesinde kaptan Abdülkerim Bardakcı ile Victor Osimhen yok.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Abdülkerim, Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra Brown ile yaşadığı kavganın ardından iki maç ceza almıştı. Kaptan, bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak. Osimhen de bugün ameliyat olacak.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda bugünkü mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Kart gören isimler milli ara sonrasındaki Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'de bugün Amedspor'u konuk etmeye hazırlanan Galatasaray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Amedspor maçının son taktik antrenmanını bitiren sarı-kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Çalışmada bütün futbolcular yer aldı.

Galatasaray üst üste 5. galibiyet için sahada! İşte Okan Buruk'un Amed SK maçı muhtemel 11'i

GALATASARAY-AMEDSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Barış (Deniz)

Amedspor: Lafont, Bates, Umut, Mehmet, Furkan, Raveloson, Dia Sabia, Rayan, Krasniqi, Collins Sor, Gift Orban

#Amed SK #Okan Buruk #Victor Osimhen #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi #Abdülkerim Bardakcı #Davinson Sanchez #Roland Sallai #Rafael Leao
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