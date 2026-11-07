GALATASARAY HABERİ: Rus gazeteciden flaş Batrakov sözleri! "10 numaralı formayı giymesi..."
Rus gazeteci Ilya Egorov, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Aleksey Batrakov ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Egorov; genç oyuncunun, sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyme durumu hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede yıldızlaşan Aleksey Batrakov hakkında Rus gazeteci Ilya Egorov, Milliyet'in sorularını yanıtladı.
Lokomotiv Moskova döneminden itibaren futbolcuyu yakından takip eden Sport haber sitesinden Egorov, "Batrakov'un Galatasaray'daki hızlı yükselişi beni şaşırtmadı. Yeteneğini biliyordum, Avrupa seviyesinde büyük bir yetenek. Üst düzey bir oyuncu olabileceğini gösteriyor" dedi.
"GALATASARAY'DAKİ BAŞARISI ANLAMLI"
Egorov şunları söyledi: "Batrakov, Rusya'daki genç oyunculara futbol kariyerlerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği konusunda doğru yolu gösteriyor."
"Batrakov'un Galatasaray'daki başarısı anlamlı. Rusya'daki futbolseverler, kulüplerimizin Avrupa kupalarına bir an önce geri dönmesini hayal ediyor."
"Şu an için Batrakov gibi Rus oyuncuların, Rus takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalardaki başarılarını izlemek çok güzel."
Aleksey Batrakov'un rakamlarını yavaş yavaş yukarı çektiğini belirten Ilya Egorov "İlk sezonu için en az 10 gol ve 5 asistle 15 gole direkt katkı eşiği, Batrakov açısından iyi bir istatistik olur."
"Bu sadece bir başlangıç olacak ve sonrasında daha da iyi olabilecektir" diye konuştu.
"TAKIMDA LİDERLİKLE 10 NUMARAYI HAK EDER"
Galatasaray'da 83 numarayı giyen Batrakov'un, gelecekte olası bir forma numarası değişikliğini de yorumlayan Rus gazeteci şunları söyledi:
"Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymesi harika olur."
"Bu ilerde, belki gelecek sezon olabilecek bir şey."
"Önce tam anlamıyla takımda bir lider olsun ve uzun vadede önemini kanıtlasın, o zaman 10 numarayı hak etmiş olur."
"Galatasaray taraftarıyla kurduğu bağ da harika."
"OSIMHEN'Lİ GOL SEVİNÇLERİ HARİKA"
Ilya Egorov, genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki maçlarının ve kendisiyle ilgili gelişmelerin Rusya'daki tüm yayın organlarında haber olduğunu aktardı. Egorov "Batrakov'un sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Türkiye Süper Ligi'nde gol atması da bizi çok mutlu ediyor."
"Victor Osimhen'in, attığı gollerden sonra Batrakov'u tebrik etmesi, onunla birlikte gol sevinci yaşaması harika görüntüler" dedi.