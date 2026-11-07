GALATASARAY HABERİ: Rus gazeteciden flaş Batrakov sözleri! "10 numaralı formayı giymesi..."

Rus gazeteci Ilya Egorov, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Aleksey Batrakov ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Egorov; genç oyuncunun, sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyme durumu hakkında konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)