Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, Brezilya'da katıldığı programda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)