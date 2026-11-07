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Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, Brezilya'da katıldığı programda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

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Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, ülkesinde katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Brezilyalı futbolcu, RomarioTV yayınında kendisine yöneltilen "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna Galatasaray yanıtını verdi.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe formasıyla birçok önemli derbide görev alan deneyimli orta saha, Galatasaray ile oynanan karşılaşmaların kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YAŞAMAK ÇOK FARKLI"

Ezeli rakipler arasındaki rekabete değinen Fred, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihsel önemine vurgu yaptı.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi." ifadelerini kullandı.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Son oynanan derbiyi evinden takip ettiğini belirten Fred, karşılaşmanın ardından yaşanan olayları da izlediğini söyledi.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

"KAVGANIN EN İYİ ANLARINI İZLEDİM"

Derbi sonrasında yaşanan gerginlik ve kavga hakkında da konuşan Fred, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

"Geçen oynanan derbiyi evimden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

FENERBAHÇE'DE 129 MAÇA ÇIKTI

Fred, 2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla üç sezon geçiren Brezilyalı orta saha, tüm kulvarlarda çıktığı 129 karşılaşmada 12 gol kaydetti.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin orta sahasında önemli bir rol üstlenen 33 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2026'da sarı-lacivertli ekipten ayrılarak altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya transfer oldu.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Brezilya temsilcisiyle 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayan Fred, kariyerini ülkesinde sürdürüyor.

Fred'den olay Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe öncesinde Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını da giyen deneyimli futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.

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