Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyat olacağı duyuruldu

Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in, Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığını ve dizinden ameliyat olacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyat olacağı duyuruldu

Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in, Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan duyuruda, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

A Spor Muhabiri Emre Kaplan'ın haberine göre Victor Osimhen, milli aradan sonra oynanacak Samsunspor maçında da forma giyemeyecek, Nijeryalı yıldızın, 24 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması! Ameliyat olacağı duyuruldu - 1 Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyat olacak! İşte kaçıracağı maçlar | İZLE

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Batrakov'un menajeri: Bu konuda yorum yapamam!
Batrakov'un menajeri: Bu konuda yorum yapamam!
Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca!
Sonraki Haber
Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca!