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Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını Uruguaylı yıldıza eski kulübü Fiorentina'nın talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olan Lucas Torreira hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İtalyan ekibi Fiorentina'nın, Uruguaylı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fiorentina, ara transfer döneminde Lucas Torreira için Galatasaray ile resmi temas kurmayı planlıyor.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İtalyan ekibinin, orta sahasını güçlendirmek adına öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği yıldız futbolcu için transfer stratejisini oluşturmaya başladığı belirtildi.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Lucas Torreira'nın İtalya'ya, özellikle de Fiorentina'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İspanyol pasaportuna da sahip olan Uruguaylı oyuncunun Floransa'ya yeniden gitme isteğinin, olası transfer görüşmelerinde önemli bir avantaj sağlayabileceği aktarıldı.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

Fiorentina'nın orta sahada hem hücum hem de savunma yönü güçlü bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu, Torreira'nın da aranan profile uygun olduğu vurgulandı.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İtalyan temsilcisinin, kadrosundaki eksikleri gidermek için ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

YAZIN DA GİRİŞİMDE BULUNMUŞLARDI

Fiorentina'nın Lucas Torreira'ya ilgisinin yeni olmadığı da haberde hatırlatıldı.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

İtalyan kulübünün yaz transfer döneminde de Uruguaylı futbolcu için girişimde bulunduğu ancak Galatasaray'ın bu teklife olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira için kış transfer döneminde yeni bir girişim yapılması bekleniyor.

Eski takımından Lucas Torreira'ya kanca! Transfere sıcak bakıyor

Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, Teknik Direktör Paolo Vanoli'nin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını şimdiden hızlandırdığı ve Torreira dosyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu ileri sürüldü.

#GS Spor Haberi #Galatasaray #Lucas Torreira #İtalya #Fiorentina
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