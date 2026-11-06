Vasco Cuesta'nın bonservisini alacak mı? Brezilya ekibinden transfer kararı
Galatasaray'dan kiralık olarak Brezilya ekibi Vasco forması giyen Carlos Cuesta hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibin Kolombiyalı futbolcunun bonservisini alıp alamama konusunda kararını verdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Avrupa sahnesinde son 2 maçını kazanan Galatasaray'da, bir yandan saha içi başarılar konuşulurken diğer yandan geleceğe yönelik kadro planlamaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, sezon başında kadroda düşünülmeyerek farklı takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların performanslarını yakından takip etmeye devam ediyor.
Geleceğin kadro yapılanması ve yabancı kontenjanı dengesi göz önünde bulundurularak yürütülen bu süreçte, dünya genelindeki liglerde ter döken kiralık futbolcuların son durumları her hafta raporlanıyor.
Özellikle Güney Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen isimlerin takımlarındaki süreleri, sakatlık durumları ve gelişim eğrileri teknik heyetin masasındaki en önemli dosyalar arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda performansları incelenen isimlerden biri de, sezon başında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderilen Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta idi.
Brezilya liginde yeni bir çıkış arayan ve kariyerine farklı bir sayfa açmak isteyen başarılı stoper, yeni takımında uyum sürecini atlattıktan sonra düzenli olarak forma şansı bulmaya başlamıştı.
Ancak futbolun en acı yönlerinden biri olan sakatlıklar, soluk soluğa geçen bu kiralık dönemde genç oyuncunun planlarını altüst eden en büyük etken haline geldi.
Brezilya basınından ve O Dia'nın haberine göre; Vasco da Gama forması giyen Carlos Cuesta sahalardan uzun süre uzak kalmasına neden olacak ağır bir sakatlık geçirdi.
Yaşanan bu talihsiz gelişme sonrasında Brezilya kulübünün, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 5.75 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
Sakatlığın ciddiyeti ve yüksek opsiyon bedeli nedeniyle Vasco da Gama cephesi, Galatasaray yönetimiyle resmi olarak iletişime geçerek durumu raporladı.
Gelen bu haberlerin ardından Galatasaray ile temasa geçildiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.
Brezilya macerası beklenenden erken noktalanan Carlos Cuesta'nın sözleşmeli olduğu kulübü Galatasaray'a geri döneceği kesinleşti.
Yıldız savunmacının sarı-kırmızılı kulübe dönüşü sonrasındaki geleceğinin nasıl şekilleneceği ve yönetim tarafından nasıl bir yol haritası çizileceği şimdiden merakla bekleniyor.