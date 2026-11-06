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Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya, serbest kalma bedelini ise 100 milyon euroya yükseltmeyi planladığı öne sürüldü. Genç futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov'un geleceği merakla bekleniyor.

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Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettiren Rus futbolcu, şimdiden birçok büyük kulübün radarında yer alıyor.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Batrakov'un sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmesi, sarı-kırmızılı yönetimi de harekete geçirdi.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Galatasaray'ın, genç futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Cimbom'un Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya yükseltmek istediği iddia edildi.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Ayrıca oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 100 milyon euroya çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Bu iddiaların üzerine Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'den oyuncusuyla ilgili açıklama geldi.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Rus basınında yer alan haberlere göre Kuzmichev, Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini ifade etti. İddiaları henüz doğrulanmış bir gelişme olarak değerlendirmeyen deneyimli menajer, konunun kendi aralarında konuşulanlardan ibaret olduğunu belirtti.

Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Kuzmichev, yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi henüz iç çevrelerde olan şeyler.

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