Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya, serbest kalma bedelini ise 100 milyon euroya yükseltmeyi planladığı öne sürüldü. Genç futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.