Batrakov'un menajerinden Galatasaray açıklaması! 100 milyon euro...
Galatasaray'ın Aleksey Batrakov'un yıllık ücretini 5 milyon euroya, serbest kalma bedelini ise 100 milyon euroya yükseltmeyi planladığı öne sürüldü. Genç futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği Aleksey Batrakov'un geleceği merakla bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla adından söz ettiren Rus futbolcu, şimdiden birçok büyük kulübün radarında yer alıyor.