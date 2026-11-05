Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

