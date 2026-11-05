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Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri #Galatasaray #Okan Buruk #Trendyol Süper Lig #Amed Sportif Faaliyetler
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