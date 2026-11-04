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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Aleksey Batrakov hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Stuttgart karşılaşmasına attığı 2 golle damga vuran Rus yıldızın, serbest kalma maddesiyle ilgili önemli bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Cimbom bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini elde etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

BATRAKOV, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI

Galatasaray'ın, Stuttgart karşısındaki iki golü de Rus Futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Müsabakanın 12. dakikasında Roland Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından pasında defanstan seken topu kale önünde alan Batrakov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Maçın 15. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in ara pasında defansın arkasına sarktı ve sağ taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Fabian Bredlow'un ayaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Aleksey Batrakov böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Batrakov, Devler Ligi'nde bu sezon Barcelona ve Lille müsabakalarında da 1'er gol kaydetmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Maça 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

G.SARAY'DAN BATRAKOV KARARI!

Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bedelle kadroya katılan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana toplam 12 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistle göz kamaştıran bir performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Ntvspor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.

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