TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Batrakov gelişmesi! Serbest kalma bedeli...
Galatasaray'da son maçlarda gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Aleksey Batrakov hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Stuttgart karşılaşmasına attığı 2 golle damga vuran Rus yıldızın, serbest kalma maddesiyle ilgili önemli bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Cimbom bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini elde etti.
BATRAKOV, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Galatasaray'ın, Stuttgart karşısındaki iki golü de Rus Futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi.
Müsabakanın 12. dakikasında Roland Sallai'nin ceza sahası içi sağ tarafından pasında defanstan seken topu kale önünde alan Batrakov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu.
Maçın 15. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 21 yaşındaki futbolcu, Davinson Sanchez'in ara pasında defansın arkasına sarktı ve sağ taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta kaleci Fabian Bredlow'un ayaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.
Aleksey Batrakov böylece Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 4'e çıkardı.
Batrakov, Devler Ligi'nde bu sezon Barcelona ve Lille müsabakalarında da 1'er gol kaydetmişti.
Maça 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 77. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.
G.SARAY'DAN BATRAKOV KARARI!
Ağustos ayında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bedelle kadroya katılan Rus futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana toplam 12 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistle göz kamaştıran bir performans ortaya koydu.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa'nın radarına giren Batrakov'un sözleşmesinde 55 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.
Ntvspor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı yükseltmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla yüksek bir serbest kalma bedeli üzerinden yeni sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi.