Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti ve ilk 24'e konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi.
BÜLENT TİMURLENK: PRENS BÖYLE İSTEDİ
Taraftarın sevgisi ve alkışı takıma, futbolcunun teri ve mücadelesi ise arma ve formayadır.