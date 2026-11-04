Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti ve ilk 24'e konusunda önemli bir avantaj yakaladı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk mücadeleyi değerlendirdi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

BÜLENT TİMURLENK: PRENS BÖYLE İSTEDİ

Taraftarın sevgisi ve alkışı takıma, futbolcunun teri ve mücadelesi ise arma ve formayadır.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Zorlu maçın öncesi yönetimdeki kavgaya, taraftar bir bağıracaksa, iki bağırıp, futbolcu da bir koşacaksa iki koşarak cevap verebilirdi. İşte tam da böyle başladı Galatasaray.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Okan Buruk özellikle ilk yarıda rakibi prese boğarak bazı oyuncuların enerjisini 60 dakikada tüketecek kadar tempoyu yükselterek skoru almayı hedefliyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Stuttgart'ın iki direkten birden dönen pozisyonu elbette maçın kader anlarındandı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Batrakov nefis iki bitirişle tabelayı 2-0'a getirdiğinde dakika 15, hat-trick yapacağı pozisyonu kaçırdığında ise dakika yirmiydi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Atakan sakatlanıp çıkınca Galatasaray'ın ön alan baskısından kaçabilmek için uzun vurmaya başlayan ve önünde Demirovic ve Deniz'le tutunmaya çalışan Alman ekibi, iki pozisyon daha bulurken Buruk'un takımı devreyi 3 farklı bitirebilirdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Kötü zeminde, sert hava şartlarında soyunma odasından tabela 2-0'ken de 0-0'mış gibi gelirsin.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Bunu Lille'de ispatlamışlardı. Dün de devamını getirdiler.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in oyun yoğunluğunun çok çok üzerinde bir tempoda savaşmadan kazanılacak maç değildi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Rakibe kart üstüne kart çıkarttırdılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

Buruk, iki kartlı adamı Barış ve Sallai'yi 65'te oyundan alırken devamındaki değişikliklerle de aslında Fenerbahçe derbisinin benzeri bir planı uyguladı.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası!
Sonraki Haber
G.Saray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası!