İki farklı üstünlüğün ardından ikinci yarın 10. dakikasından itibaren Stuttgart her an gol atacak gibi oynadı ve 70'e doğru Leao ile Singo hamleleri (Barış ve Sallai çıktı) geldi. O dakikadan sonra artık sıra Sara ve Sane'ye gelmişti fakat girenler Eren ve Sane olmuştu (çıkanlar; Batrakov ile Jacobs). Führich'in ofsayt nedeniyle sayılmayan golünde top ağlarla buluştuğunda soğuk terler döktük.
Neyse ki çok önemli bir 3 puanı son bölümdeki Uğurcan'ın da katkısıyla kapmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Dün akşamki zafer ülke içindeki Galatasaray dominasyonunu hayli perçinledi. Demek ki neymiş; yönetim kurullarında ne yaşanırsa yaşansın; takım etkilenmiyor.
LEVENT TÜZEMEN - KALİNKA GECESİ
Rams Park'ta Kalinka gecesi yaşadık! Batrakov'un 15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı.
İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Stuttgart bir Alman takımı olarak çok koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar.
Maçın kırılma noktası bence 7. dakikada Leweling'in vuruşunda topun iki direğe çarpıp ağlara gitmemesi G.Saray adına büyük bir şanstı. Bu kaçan gol Stuttgart'ın da sonu oldu.
Eğer Osimhen iyi mücadele etmesine ve çok çalışmasına rağmen ısrarla gol atmaya çalışması bazı pozisyonların kaybolmasına neden oldu. Defans bloğu çok başarılıydı. Torreira, yine çok çalıştı Lemina savunmayı ve orta sahayı başarıyla kontrol etti.
Yunus ve Barış'ın sadece kanatlarda hücumu düşünmeyip savunmaya yardıma gelmesi de alkışlanacak bir davranıştı.
G.Saray Yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTIYI VEREMEDİ!
Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça, Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart ''Ben nereye geldim'?' dercesine şaşkına döndü.
Uzun bir süre kendilerine gelemediler.
Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. Rakibin ataklarında Lemina geriye gelerek savunmayı beşledi. Galatasaray kazanılan toplarla çabuk çıktı ve direkt rakip kaleye gitti. Orta alanda üstünlüğü elinde tuttu. Özellikle Demirovic'in pas bağlantısını yok etti.
Öyle ki bu baskıdan bunalan nefes alamayan oyun kurmakta zorlanan Stuttgartlı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar. Gerilen oyunda hakem kaptanları çağırdı konuşarak oyunu sakinleştirdi. Uğurcan pozisyonlarda kalesinde resmen uzadı, büyüdü, devleşti. Çıkanıyla gireniyle akıllı ve dirençli futboluyla kontrolü elinde tutan Galatasaray muhteşem bir galibiyetle yoluna devam ediyor.