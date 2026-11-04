Spor yazarları Galatasaray-Stuttgart maçını değerlendirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, sahasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde 6 puana ulaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Stuttgart mücadelesini çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)