Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde Alman temsilci Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 6'ya yükseltti. Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna doludizgin devam eden Aslan, gözünü bir yandan da ocak ayına çevirdi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Devler Ligi zaferinin ardından ara transferdeki sürpriz bombası da ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)