Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde Alman temsilci Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 6'ya yükseltti. Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna doludizgin devam eden Aslan, gözünü bir yandan da ocak ayına çevirdi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Devler Ligi zaferinin ardından ara transferdeki sürpriz bombası da ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Devler Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta yenilgisiz Stuttgart'ı konuk etti.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Mücadelenin başında sol kanattan yapılan ortalarla ters kanat oyuncusunu ceza sahasında buluşturan pozisyonlar üreten Stuttgart, daha etkili olan taraftı. Ön alan baskısı ve geçişten pozisyon arayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra savunmadan Davinson Sanchez'in derinlemesine pasında yine Batrakov fileleri sarsarak skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Mücadelenin ilk yarısında kontrolü elinde bulunduran Cimbom devre arasına önde girdi.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Maçın ikinci yarısında oyunu Stuttgart ekibi kontrol etti. Alman temsilcisinin geliştirdiği tehlikeli ataklarda hem kaleci Uğurcan Çakır hem de savunma oyuncuları hata yapmadı. Galatasaray, ilk 15 dakikada Batrakov'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Stuttgart ise ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Galatasaray lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Sarı-kırmızılılar orta sahasına bir türlü istikrarlı bir transfer yapamamıştı.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Son dönemde alınan İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu gibi isimlerin beklenileni verememesi üzerine Galatasaray buraya 'net' bir oyuncu istiyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Başkan Dursun Özbek'in gönlünde Trabzonspor'un eski oyuncusu Christ Oulai var.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Cimbom, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu, bordo-mavili formayı giyerken de istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Fildişili futbolcu da Fiorentina'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

BURUK DA İSTİYOR

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray'ın Christ Oulai aşkı dinmedi.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Fotomaç'ın derlediği haber göre; sarı-kırmızılılar, devre arasında Fiorentina'nın kapısına dayanacak.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Cimbom'un Fildişi Sahilli yıldız için İtalyan temsilcisine 22 milyon euro önermeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Genç futbolcu da alışamadığı Çizme'den ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Bu sebeple sarı-kırmızılıların ilgisine sıcak yaklaşıyor.

Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Fiorentina yönetimiyle görüşerek bonservisinde de kolaylık isteyecek.

#Galatasaray #Dursun Özbek #Trabzonspor #Barcelona #UEFA Şampiyonlar Ligi #Uğurcan Çakır #Stuttgart #Lesley Ugochukwu #Renato Nhaga #Lille #Sporting #Aleksey Batrakov #Rams Park #Davinson Sanchez #İlkay Gündoğan #Şampiyonlar Ligi
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Suda sönmeyen akşam güneşi"
Sonraki Haber
G.Saraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Suda sönmeyen akşam güneşi"