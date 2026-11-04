Galatasaray'dan Devler Ligi zaferi sonrası transfer bombası! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde Alman temsilci Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 6'ya yükseltti. Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna doludizgin devam eden Aslan, gözünü bir yandan da ocak ayına çevirdi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Devler Ligi zaferinin ardından ara transferdeki sürpriz bombası da ortaya çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Devler Ligi'nde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta yenilgisiz Stuttgart'ı konuk etti.
Mücadelenin başında sol kanattan yapılan ortalarla ters kanat oyuncusunu ceza sahasında buluşturan pozisyonlar üreten Stuttgart, daha etkili olan taraftı. Ön alan baskısı ve geçişten pozisyon arayan sarı-kırmızılı takım, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra savunmadan Davinson Sanchez'in derinlemesine pasında yine Batrakov fileleri sarsarak skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelenin ilk yarısında kontrolü elinde bulunduran Cimbom devre arasına önde girdi.
Maçın ikinci yarısında oyunu Stuttgart ekibi kontrol etti. Alman temsilcisinin geliştirdiği tehlikeli ataklarda hem kaleci Uğurcan Çakır hem de savunma oyuncuları hata yapmadı. Galatasaray, ilk 15 dakikada Batrakov'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonunda sezona Portekiz temsilcisi Sporting (3-1) ve İspanya temsilcisi Barcelona (4-1) yenilgileriyle giren Galatasaray, üçüncü haftada Fransa ekibi Lille'i (4-2) yendikten sonra Alman temsilicisi Stuttgart'ı da mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.
Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Stuttgart ise ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Galatasaray lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ederken, gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar orta sahasına bir türlü istikrarlı bir transfer yapamamıştı.
Son dönemde alınan İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu gibi isimlerin beklenileni verememesi üzerine Galatasaray buraya 'net' bir oyuncu istiyor.
Başkan Dursun Özbek'in gönlünde Trabzonspor'un eski oyuncusu Christ Oulai var.
Cimbom, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu, bordo-mavili formayı giyerken de istemiş ancak renklerine bağlayamamıştı.
Fildişili futbolcu da Fiorentina'ya transfer olmuştu.
BURUK DA İSTİYOR
Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray'ın Christ Oulai aşkı dinmedi.
Fotomaç'ın derlediği haber göre; sarı-kırmızılılar, devre arasında Fiorentina'nın kapısına dayanacak.
Cimbom'un Fildişi Sahilli yıldız için İtalyan temsilcisine 22 milyon euro önermeye hazır olduğu belirtildi.
Genç futbolcu da alışamadığı Çizme'den ayrılmayı planlıyor.
Bu sebeple sarı-kırmızılıların ilgisine sıcak yaklaşıyor.
Fiorentina yönetimiyle görüşerek bonservisinde de kolaylık isteyecek.