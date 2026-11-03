TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Transfer planlamalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Alman medyasında yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, o isimle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)