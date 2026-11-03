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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Transfer planlamalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Alman medyasında yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, o isimle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar bir yandan oynayacağı maçlara konsantre olurken bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Yönetim hem ocak ayı hem de sezon sonunda yapacağı hamleler için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Bu doğrultuda Galatasaray ile ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Alman basınında yer alan habere göre; Cimbom'un sezon başında kadrosuna kattığı o ismin, haziran ayında takımdan ayrılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

İşte o isim ve ayrılık gelişmesinin detayları...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

G.SARAY'DA EL-CHADAILLE BITSHIABU İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Bild'deki habere göre; Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak transfer ettiği El-Chadaille Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılı kulübün bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki stoperin 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmasının çok düşük ihtimal olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Dolayısıyla, Fransız savunmacının sezon sonrasında 2028'e kadar sözleşmesi bulunan RB Leipzig'e geri döneceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

Bitshiabu'nun özellikle kilo problemi nedeniyle maç kadrosuna girmekte zorlandığı ve bu durumun Türk medyasına da konu olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

YALNIZCA 21 DAKİKA OYNADI!

Bitshiabu bu sezon kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da sadece 21 dakika forma şansı bulabildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların son oynadığı Konyaspor karşılaşmasında oyuna 68. dakikada dahil olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENMİŞTİ!

Galatasaray'dan, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 EUR olarak belirlenmiştir."

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

"Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 EUR'dur. Satın alma opsiyonu kulübümüzün talebine bağlıdır. "

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Sezon sonunda yollar ayrılıyor

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 EUR sabit ücret ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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G.Saray'dan flaş transfer açıklaması! Görüşmeler doğrulandı
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