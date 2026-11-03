Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması! Görüşmeler resmen doğrulandı
Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübün gelişim direktörü Fatih Demireli, Alman basınına konuştu. Demireli, Cimbom'un transfer operasyonuna dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da transfer gündemine dair ses getirecek flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Stuttgart maçı öncesi Alman basınından Kicker'e konuştu.
Demireli, yaz transfer döneminde Stuttgart forması giyen 2 isim için girişimde bulunduklarını ilk kez açıkça dile getirdi.
GALATASARAY İKİ YILDIZIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ!
Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da transfer gündemine ilişkin önemli gelişmeler yaşandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman basınına verdiği röportajda yaz transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuştu.
Demireli'nin açıklamalarında en çok dikkat çeken isimler ise Stuttgart'ın iki futbolcusu Bilal El Khannouss ve Ermedin Demirovic oldu.
BİLAL EL KHANNOUSS İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILMIŞ!
Galatasaray'ın, genç yıldız Bilal El Khannouss için ciddi temaslarda bulunduğunu doğrulayan Fatih Demireli, oyuncunun temsilcileri ve Stuttgart kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Transfer sürecinin belirli bir noktaya kadar ilerlediğini ifade eden Demireli, sonunda farklı bir tercih yaptıklarını belirtti.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu süreçte Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattığını hatırlatan Demireli, genç futbolcunun potansiyeline güvendiklerini ve gelişimini desteklemek istediklerini vurguladı.
DEMIROVIC İTİRAFI: EVET, İLGİLENDİK!
Galatasaray cephesinden gelen bir diğer dikkat çekici açıklama ise Ermedin Demirovic hakkında oldu.
Bosna Hersekli golcüyle ilgilendiklerini doğrulayan Fatih Demireli, transfer döneminde birçok alternatif üzerinde durduklarını belirtti.
Demireli, Demirovic transferiyle ilgili karar aşamasında Türkiye'deki kadro kurallarının da değerlendirilmesi gereken önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti.
TRANSFERDEN NEDEN VAZGEÇİLDİ?
Galatasaray'ın hem Bilal El Khannouss hem de Ermedin Demirovic için temas kurmasına rağmen iki transferi de gerçekleştirmemesi dikkat çekti.
Fatih Demireli'nin açıklamalarına göre sarı-kırmızılılar, yapılan değerlendirmelerin ardından farklı isimlere yöneldi ve kulüp olarak doğru olduğuna inandıkları kararları aldı. Böylece Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki perde arkası çalışmaları da gün yüzüne çıkmış oldu.