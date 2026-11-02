Okan Buruk'tan stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ise Alman temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)