Galatasaray maçı öncesi Stuttgart'ın paylaşımına büyük tepki! Kulüpten özür açıklaması geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Alman ekibinin RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenman sonrası yapmış olduğu paylaşım büyük tepki aldı. Ardından Stuttgart paylaşımı kaldırırken bir özür açıklaması da yayınladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)