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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. 2 dev kulübün Stuttgart maçında izleyeceği Rus futbolcuyla bir başka 2 dev kulübün de ilgilendiği öne sürüldü.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Galatasaray'ın sezon başında Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performans, genç futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer gündemine girmesini sağladı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Stuttgart ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Batrakov, Avrupa devlerinin takibinde olacak.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Takvim'de yer alan habere göre, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool ile Fransa temsilcisi PSG'nin yetkililerinin, RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemesi bekleniyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

İki kulübün de Rus futbolcunun performansını yakından değerlendireceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Öte yandan İngiliz basınından Team Talk, Barcelona ve Arsenal'in de genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 2 gol kaydeden Batrakov'un, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Haberde genç futbolcunun sözleşmesine ilişkin dikkat çeken bir detay da paylaşıldı.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar

Rus futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple yaptığı anlaşmada, yaklaşık 50 milyon sterlin değerinde serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi.

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