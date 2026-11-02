Galatasaray'da Aleksey Batrakov'a yakın markaj! Stuttgart maçında izlemeye geliyorlar
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Aleksey Batrakov, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. 2 dev kulübün Stuttgart maçında izleyeceği Rus futbolcuyla bir başka 2 dev kulübün de ilgilendiği öne sürüldü.
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Galatasaray'ın sezon başında Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.