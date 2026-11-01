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Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Golcü futbolcu bir rekoru daha geride bırakmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Geçtiğimiz hafta dev derbide Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar, bu hafta da Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti.

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Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Bu sonuçla beraber Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Bu sonuçlarda en büyük pay sahiplerinden biri olan Nijeryalı Victor Osimhen, bu sezon inanılmaz bir performans sergiliyor.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Konyaspor'a attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki 10. golünü atan Osimhen, gözünü rekora dikti.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Nijeryalı santrafor Galatasaray formasıyla 84 maçta 69 kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Kalan maçlarda 9 gol daha atması halinde kulüp tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Rekorun şu anki sahibi Mauro Icardi rekoru 77 golle elinde tutuyor.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Arjantinli yıldız bu rekora 134 maçta ulaşmıştı.

Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Victor Osimhen ise çok daha kısa bir sürede rekoru ele geçirmeye çok yakın.

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