Osimhen gözünü o rekora dikti! 9 gol daha atarsa...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Golcü futbolcu bir rekoru daha geride bırakmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)