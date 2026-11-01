Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden
Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstürle mücadele eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kadro planlaması için harekete geçti. Takviye yapılması düşünülen bölgeler üzerinde durulurken, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili de değerlendirmeler başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Süper Lig'de zirve yarışını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, takımın genel performansı taraftarına güven vermeye devam ediyor.
Sezon başından bu yana sahaya koyduğu oyun kalitesi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yürüyüşünü ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Yönetim ve teknik heyet, takımın iskeletini korurken uzun maratonda yaşanabilecek yorgunluk ve sakatlıkları göz önünde bulundurarak şimdiden geniş kapsamlı bir planlama başlattı.
Özellikle son dönemde kadro derinliğini artırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, dünya pazarındaki scout ağını daha da aktif hale getirdi.
Bu bağlamda sezon başında Rusya'dan yapılan başarılı hamlelerin ardından, sarı-kırmızılı kurmayların yeniden bu pazara yöneldiği ve scout ekibini her ay düzenli olarak bölgeye gönderdiği belirtiliyor.
Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren Rusya patentli üç genç futbolcu şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu oyunculardan ilki CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matyev Kislyak.
Kislyak 21 yaşında. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız 3 asistlik bir performans sergiledi.
Diğer bir oyuncu ise Kisylak ile aynı takımda forma giyen hücum oyuncusu Kirill Glebov.
Glebov 20 yaşında. Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.
Listenin son ismi ise Zenit'in Kazak savunmacısı Nuralı Alip.
26 yaşındaki Kazak stoper bu sezon Zenit forması ile 13 maça çıktı.
Özellikle genç yeteneklerin Süper Lig'e ve Galatasaray'ın projelerine sıcak bakması, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimin elini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Gelen oyuncu planlamasının yanı sıra, kadroda yeterli süre bulamayan veya beklentilerin altında kalan isimler için de ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beklentileri karşılayamayan Leroy Sane ile yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun ara dönemde takımdan ayrılma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.
Ayrıca sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Gabriel Sara için de yönetimi tatmin edecek çok yüksek ve cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturulabileceği ifade ediliyor.
Kadro kalitesini daha da yukarı çekmek ve hem içerideki hem dışarıdaki hedeflerine ulaşmak adına Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla ve titizlikle devam ediyor.