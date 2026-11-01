Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstürle mücadele eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kadro planlaması için harekete geçti. Takviye yapılması düşünülen bölgeler üzerinde durulurken, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili de değerlendirmeler başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ