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Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Süper Lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstürle mücadele eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ara transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, kadro planlaması için harekete geçti. Takviye yapılması düşünülen bölgeler üzerinde durulurken, takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili de değerlendirmeler başladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

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Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Süper Lig'de zirve yarışını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, takımın genel performansı taraftarına güven vermeye devam ediyor.

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Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Sezon başından bu yana sahaya koyduğu oyun kalitesi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yürüyüşünü ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Yönetim ve teknik heyet, takımın iskeletini korurken uzun maratonda yaşanabilecek yorgunluk ve sakatlıkları göz önünde bulundurarak şimdiden geniş kapsamlı bir planlama başlattı.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Özellikle son dönemde kadro derinliğini artırmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, dünya pazarındaki scout ağını daha da aktif hale getirdi.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Bu bağlamda sezon başında Rusya'dan yapılan başarılı hamlelerin ardından, sarı-kırmızılı kurmayların yeniden bu pazara yöneldiği ve scout ekibini her ay düzenli olarak bölgeye gönderdiği belirtiliyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın radarına giren Rusya patentli üç genç futbolcu şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Bu oyunculardan ilki CSKA Moskova forması giyen genç orta saha Matyev Kislyak.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Kislyak 21 yaşında. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 17 maça çıkan genç yıldız 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Diğer bir oyuncu ise Kisylak ile aynı takımda forma giyen hücum oyuncusu Kirill Glebov.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Glebov 20 yaşında. Hızı ve dinamizmi ile öne çıkan genç oyuncu, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 18 maçta 2 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Listenin son ismi ise Zenit'in Kazak savunmacısı Nuralı Alip.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

26 yaşındaki Kazak stoper bu sezon Zenit forması ile 13 maça çıktı.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Özellikle genç yeteneklerin Süper Lig'e ve Galatasaray'ın projelerine sıcak bakması, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimin elini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Gelen oyuncu planlamasının yanı sıra, kadroda yeterli süre bulamayan veya beklentilerin altında kalan isimler için de ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Beklentileri karşılayamayan Leroy Sane ile yeni transfer Lesley Ugochukwu'nun ara dönemde takımdan ayrılma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğu kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Ayrıca sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Gabriel Sara için de yönetimi tatmin edecek çok yüksek ve cazip bir teklif gelmesi durumunda masaya oturulabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray transfere rotayı Rusya'ya kırdı! 3 isim birden

Kadro kalitesini daha da yukarı çekmek ve hem içerideki hem dışarıdaki hedeflerine ulaşmak adına Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla ve titizlikle devam ediyor.

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