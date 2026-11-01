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Galatasaray'da sürpriz istifa!

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'da sürpriz istifa!

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum.

Saygılarımla." ifadelerini kurtardı.

#Metin Öztürk #GS Spor Haberi #Galatasaray
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