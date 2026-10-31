Milan efsanesi Kaka'dan flaş Leao sözleri! "Milan'ın sahibi gibiydi"
Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Kaka, Milan'ın yeniden yapılanma sürecine dikkat çekerken geçmişte takımın Rafael Leao'nun etrafında şekillendiğini belirtti. Brezilyalı efsane, yeni kadronun uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. İşte efsane futbolcudan Leao sözleri...
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Milan ve Brezilya futbolunun unutulmaz isimlerinden Kaka, İtalyan ekibinin mevcut durumu ve yeniden yapılanma süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kırmızı-siyahlıların geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesini değerlendiren efsane futbolcu, Milan'ın yeniden Avrupa'nın zirvesine oynaması gerektiğini vurguladı.
Milan'ın geçen sezon yaşadığı hayal kırıklığına değinen Kaka, takımın performansındaki düşüşün hem fiziksel hem de mental nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Brezilyalı isim, taraftarların Şampiyonlar Ligi beklentisinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Bence tüm taraftarlar bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı bekliyordu.
Fiziksel mi yoksa zihinsel bir düşüş mü yaşadık, belki her ikisinden de biraz. Ancak şimdi Avrupa'nın en iyileri arasına geri dönmeyi hedeflemeliyiz." dedi.
KAKA'DAN LEAO YORUMU Milan'ın kadro yapılanmasına da değinen Kaka, takımın önemli bir değişim sürecinden geçtiğini dile getirdi.
Geçmişte Rafael Leao'nun etrafında şekillenen bir takım yapısı bulunduğunu hatırlatan efsane futbolcu, mevcut kadronun farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. Kaka, Luka Modric ve Adrien Rabiot'nun orta sahadaki etkisine dikkat çekerken, takımın yeni düzeninin oturması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Brezilyalı yıldız, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca büyük güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif. Modric hâlâ beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var.
Ramos ise bir golcü. Takımdaki düzeni oturtmak biraz zaman alacak. Önemli olan her zaman, Avrupa Ligi'nde bile yüksek hedefler koymak." ifadelerini kullandı.