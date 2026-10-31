Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, devre arası transferi için gaza bastı. İngiliz basını Sesko'nun sakatlığının ardından bir santrfor eklemesi yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın Galatasaray'ın yıldızını istediğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)