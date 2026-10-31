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Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, devre arası transferi için gaza bastı. İngiliz basını Sesko'nun sakatlığının ardından bir santrfor eklemesi yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın Galatasaray'ın yıldızını istediğini öne sürdü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Benjamin Sesko'nun sakatlığının ardından Manchester United, hücum hattındaki sorunları çözmek için ara transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

İngiliz devinin, ocak ayında kadrosuna yeni bir santrfor katmak istediği ve bu doğrultuda önemli isimleri gündemine aldığı belirtildi.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

The Athletic'ten Laurie Whitwell, Kırmızı Şeytanlar'ın devre arasında golcü transferi için harekete geçeceğini duyurdu.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

İngiliz basınından Express ise INEOS yönetiminin değerlendirdiği beş futbolcuyu açıkladı.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü de yer aldı.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam eden Victor Osimhen, Manchester United'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Haberde, İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için dikkat çekici bir transfer girişiminde bulunabileceği ve ocak ayında temasların başlayabileceği ifade edildi.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Ancak bu transferin gerçekleşmesi Manchester United için kolay olmayacak.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızın bonservisi için 80 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep ettiği, bu rakamın 100 milyon sterline kadar çıkabileceği aktarıldı.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Bu nedenle İngiliz temsilcisinin transferi sonuçlandırabilmek adına ciddi bir ekonomik fedakârlık yapması gerekecek.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

CISSE'DEN OSIMHEN YORUMU

Öte yandan eski Liverpool ve QPR forveti Djibril Cisse de Victor Osimhen'in Premier Lig'de forma giyebilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Nijeryalı golcünün İngiltere futboluna uyum sağlayabileceğini belirten Cisse, Manchester United'ın yıldız futbolcu için uygun bir adres olabileceğini dile getirdi.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Fransız eski futbolcu, United'ın Osimhen'e daha önce de ilgi göstermiş olabileceğini ifade etti.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Cisse, 27 yaşındaki santrforun komple bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Premier Lig'i çok seviyor. Tahmin edilemez, gol atıyor ve komple bir oyuncu.

Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

İngiliz futbolu için gereken profile sahip. Bence Manchester United'ın şu anda eksikliğini hissettiği şey de bu" değerlendirmesinde bulundu.

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