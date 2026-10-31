Premier Lig devi Osimhen için kesenin ağzını açıyor! İngiliz basını o rakamı duyurdu

Haberde, İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için dikkat çekici bir transfer girişiminde bulunabileceği ve ocak ayında temasların başlayabileceği ifade edildi.
Bu nedenle İngiliz temsilcisinin transferi sonuçlandırabilmek adına ciddi bir ekonomik fedakârlık yapması gerekecek.
CISSE'DEN OSIMHEN YORUMU
Öte yandan eski Liverpool ve QPR forveti Djibril Cisse de Victor Osimhen'in Premier Lig'de forma giyebilecek özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Cisse, 27 yaşındaki santrforun komple bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Premier Lig'i çok seviyor. Tahmin edilemez, gol atıyor ve komple bir oyuncu.