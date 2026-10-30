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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste üç galibiyet alan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda serisini sürdürerek liderliğini korumak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.

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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Üst üste üç maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının canlı skor takibi ve maçtan tüm gelişmeler haberimizde.

KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Toth, Deniz, Dompe, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca yayıncının 4K yayın programında da yer alıyor.

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

#Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Konyaspor #TÜMOSAN Konyaspor #Cihan Aydın
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