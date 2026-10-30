Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı için karar çıktı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası 2 maç ceza ile sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında kararını verdi.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrası 2 maç ceza ile sevk edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında kararını duyurdu.

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maç men cezasını onadı. Erteleme talebi reddedildi.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle, karar verilmiştir." denildi.