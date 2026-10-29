Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosu açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılıların maç kafilesi belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılıların maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Abdülkerim Bardakcı kafilede yer almadı.
✈️ T. Konyaspor maçı kamp kadromuz. #KNYvGS https://t.co/VXdxsE0Yer— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 29, 2026