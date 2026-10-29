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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılıların maç kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılıların maç kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Abdülkerim Bardakcı kafilede yer almadı.

#TÜMOSAN Konyaspor #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Galatasaray SK
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