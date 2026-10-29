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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın saat 20.00’de Konyaspor’un konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı tamamladı.

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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 20.00'de Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle antrenmanda Türk bayrağıyla poz verdi. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için Konya'ya giderek, kampa girecek.

#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri #Türk #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Konya #Okan Buruk #Süper Lig #Konyaspor #Galatasaray
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