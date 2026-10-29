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Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda savunma hattını belirledi. İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi. Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

KAPTAN ABDÜLKERİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Barış Alper, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın büyük bölümünde 90 dakika sahada kalırken A Milli Takım'da ise 4 müsabakanın 3'ünde süre aldı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

LİGDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

GOL YÜKÜ OSIMHEN'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

KALESİNİ KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son 4 sezondan farklı olarak savunmada istediği performansı sergileyemiyor.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın 11'inde rakip fileleri havalandırarak skor üretme konusunda sıkıntı yaşamayan Galatasaray, sadece ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor müsabakasında gol atamadı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Savunmada ise kalesini gole kapatmakta zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında kalesinde 12 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 mücadelede 9 gol yedi.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

MİLLİ ARAYA KADAR 3 KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki milli araya kadar 3 zorlu müsabakaya çıkacak.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Son milli aranın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta ter döken Galatasaray, 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Avrupa'da ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilip, Fransa ekibi Lille'i mağlup etti.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Galatasaray, bir sonraki milli ara öncesindeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü liderlik yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayarak milli araya girecek.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

Öte yandan Galatasaray'ın, Konyaspor karşısındaki ilk 11'i netleşmeye başladı.

Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk muhtemel 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

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