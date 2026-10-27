Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
ZEKİ UZUNDURUKAN - ANA SÜTÜ GİBİ HELAL GALİBİYET!
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aslanlar gibi bir derbi zaferine imza attı. Maçtan önce A Spor'da yaptığımız yayında Fenerbahçe 11'ini görünce, 'Bu savunma Fenerbahçe'nin başına iş açar, Galatasaray'ın da işini kolaylaştırır' demiştim. İsmail Kartal'ın Skriniar'ın yanında Oppong'u oynatmayarak Brown ile başlamasının hem Skriniar'ın oyun kimyasını bozacağını hem de sol bekte oynayan Levent'in aksayacağını söylemiştim. Nitekim öyle de oldu. İsmail Kartal hata yaptığını ancak 55. dakikada görebildi ve Oppong'u oyuna alıp, Brown'u sol beke çekerek, Levent'i kenara aldı. İsmail Kartal, aynı dakikada Fenerbahçe'nin en büyük silahı Greenwood'u da kulübeye çağırdı ve Kerem'i oyuna attı. Greenwood'da büyük düşüş var. Sahada kaldığı süre içinde Fenerbahçe'nin oyununa bir katkısı olmadı. Jakobs iyi marke etti Greenwood'u... Jakobs bu arada müthiş bir maç çıkardı. Oyunun savunma tarafında çok çalıştı, hücuma çıktığı anlarda da etkili oldu Jakobs.
İlk yarıda sahanın tek hakimi Galatasaray'dı. Attığı iki golün dışında farka gidebilecek pozisyonlar da yakaladı sarı-kırmızılılar. Ama böyle büyük maçlarda yakaladığını atacaksın. Çünkü maç 90 dakika. İlk yarıda Galatasaray adına işler yolunda gitti. Ama ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin röveşatadan attığı jeneriklik golden sonra Fenerbahçe kendine geldi. İkinci yarıda daha fazla Galatasaray'ın üzerine giden ve daha fazla pozisyon bulan bir Fenerbahçe izledik. Ama son bölümde Galatasaray'ın yine sahada ezici bir hücum üstünlüğü vardı.
Oyunun son 20 dakikasında yine oyunu tek kaleye çeviren bir Galatasaray izledik. Torreira iki net pozisyona girdi. Ederson müthiş kurtarışlar yaptı. Leao golle burun buruna geldi. Fenerbahçe beraberlik golünü ararken arkada geniş boşluklar bıraktı. Galatasaray bu boşluklara çok iyi sızdı ve oyunu Fenerbahçe ceza sahasında oynadı. Sarı-kırmızılılar, final paslarında ve final vuruşlarında biraz becerikli olabilselerdi çok farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Dün gece Fenerbahçe adına sahanın en iyisi Ederson'du. Ederson maç boyunca yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti.