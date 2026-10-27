Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Fenerbahçe derbisini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)