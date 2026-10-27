Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen giyen Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı kırmızılıların Fenerbahçe derbisi zaferini kutladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

2025-2026 sezonun devre arasında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a gelen Hollandalı futbolcu Noa Lang, sarı kırmızılı takımın, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



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