Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından saha içi karışmış ve Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kavga etmişti. İki futbolcunun da PFDK'ya sevk ediliş biçimlerine göre alacakları cezaların belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)