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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından saha içi karışmış ve Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kavga etmişti. İki futbolcunun da PFDK'ya sevk ediliş biçimlerine göre alacakları cezaların belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

RAMS Park'taki dev maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu ile 44'üncü dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Rams Park'taki 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha bir anda karıştı. İki ekibin futbolcuları ile birlikte teknik heyette bulunanlar da olaylara karıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİLİMİ

Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavgada ise iki oyuncu birbirlerini yere düşürdü. Diğer oyuncular 2 oyuncuyu ayırmaya çalıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Mücadelenin ardından Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'ya verilecek ceza merak ediliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Maç sonunda kavga eden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya "saldırı" eylemi nedeniyle sevk edilirse 5-10 maç, "kavga"dan dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diye konuştu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar

Brown ise "Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. İnsanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.

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