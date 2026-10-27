Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası belli oldu! İşte olası cezalar
Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından saha içi karışmış ve Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kavga etmişti. İki futbolcunun da PFDK'ya sevk ediliş biçimlerine göre alacakları cezaların belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
RAMS Park'taki dev maçta sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29'uncu ile 44'üncü dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Rams Park'taki 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha bir anda karıştı. İki ekibin futbolcuları ile birlikte teknik heyette bulunanlar da olaylara karıştı.
Kerem Aktürkoğlu, Roland Sallai'nin üzerine yürüdü. Gerilimin artmasıyla oyuncular ve ekipler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.
ARCHIE BROWN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİLİMİ
Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı arasındaki kavgada ise iki oyuncu birbirlerini yere düşürdü. Diğer oyuncular 2 oyuncuyu ayırmaya çalıştı.
Mücadelenin ardından Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'ya verilecek ceza merak ediliyor.
Maç sonunda kavga eden Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya "saldırı" eylemi nedeniyle sevk edilirse 5-10 maç, "kavga"dan dolayı sevk edilirse 3-5 maç aralığında cezayla karşı karşıya kalacak.
Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından, "Videoyu izlerseniz kimin ilk saldırdığını görürsünüz" diye konuştu.
Brown ise "Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. İnsanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar" dedi.